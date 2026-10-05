Da oggi a Genova il nuovo piano di spazzamento Amiu, 41 operatori nei quartieri di tutti i municipi

Genova. Parte oggi, lunedì 5 ottobre, la riorganizzazione del servizio di pulizia e igiene urbana voluta da Comune di Genova e Amiu con il lancio di una nuova squadra dedicata allo spazzamento manuale e meccanizzato.

Il servizio è partito questa mattina e coinvolge l’intero territorio cittadino, estendendosi in modo capillare dalle vie del centro storico alle direttrici fondamentali di Levante e Ponente.

Il piano operativo di dettaglio prevede l’ottimizzazione delle risorse e l’integrazione programmaticamente definita tra spazzamento manuale e meccanizzato, intervenendo su oltre 61 chilometri complessivi di rete stradale e oltre 196 tra vicoli, piazze e vie cittadine.

“Il decoro della nostra città e la qualità della vita all’interno dei quartieri costituiscono una priorità assoluta per l’amministrazione comunale – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – ringrazio il direttore generale di Amiu, Roberto Spera, per aver approntato questo piano efficace che risponde a una precisa richiesta nostra e a un’esigenza espressa da tutta la cittadinanza. Mettiamo in campo un grande sforzo logistico, tecnologico e lavorativo. Siamo consapevoli di aver chiesto un grande sacrificio ai genovesi con l’aumento della Tari e non lo abbiamo certo fatto con piacere: ora, a questo aumento deve corrispondere un servizio più funzionale e vicino alle esigenze dei cittadini. Chiediamo a tutti di supportare questo sforzo collettivo: la cura dello spazio pubblico è il primo biglietto da visita della nostra città e un bene prezioso che appartiene a tutti noi, per una Genova sempre più decorosa, sostenibile e vivibile”.

“Questo piano straordinario riflette il nostro impegno costante per una Genova più pulita e accogliente – aggiunge l’assessora Silvia Pericu – abbiamo lavorato fianco a fianco con Amiu per calibrare gli interventi in base alle reali esigenze di ogni singolo municipio, ottimizzando i turni e le metodologie di pulizia strada per strada. Ringrazio l’azienda e i lavoratori per il grande sforzo che viene messo in campo e che ci permetterà di avere un servizio sempre più vicino alle esigenze dei nostri cittadini e delle nostre cittadine”.

“Un vicolo del centro storico non si pulisce come un grande asse di scorrimento – dichiara Roberto Spera, direttore generale di Amiu Genova – È da questa considerazione che siamo partiti per ridisegnare il servizio strada per strada, definendo modalità, frequenze e orari di intervento in base alle caratteristiche delle diverse zone della città e integrando in modo più efficace lo spazzamento manuale e quello meccanizzato. Le 41 persone dedicate a tempo pieno ci consentiranno di garantire una presenza più capillare nei quartieri e una maggiore continuità del servizio. È un impegno importante da parte di Amiu, al quale deve affiancarsi la collaborazione di tutti nella cura quotidiana dello spazio pubblico”.

Per quanto riguarda la zona territoriale del centro, compresa nel municipio Centro Est, la riprogettazione interessa 13 chilometri di superficie stradale e pedonale suddivisi su 55 assi viari prioritari.

L’intervento è caratterizzato da una presenza quotidiana capillare attraverso 53 tratte a spazzamento manuale, modellate sulle peculiarità urbanistiche e sull’alta frequenza pedonale di quartieri come San Vincenzo, Molo, Carignano, Prè, Castelletto, Lagaccio e Oregina.

Le attività si svolgono in gran parte nel turno antimeridiano, affiancate da presidi pomeridiani dedicati alle aree a maggior flusso turistico e commerciale, tra cui piazza De Ferrari, piazza Brignole e via Galata.

Nella zona territoriale di Levante, il piano copre un’estensione complessiva di oltre 38,6 chilometri distribuiti su 122 tratte viarie nei municipi Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno, Medio Levante e Levante.

In quartieri ad alta densità e con importanti assi di scorrimento come San Fruttuoso, Marassi, Molassana, Foce, Albaro, Sturla, Quarto, Quinto e Nervi, la strategia combina 63 interventi a servizio misto manuale e meccanizzato con 53 tratte curate con spazzamento manuale integrato. Le operazioni garantiscono una frequenza costante prevalentemente dal lunedì al sabato, strutturata su turni antimeridiani, pomeridiani e notturni per garantire la massima accuratezza senza intralciare la viabilità.

Nella macro-area di Ponente, che abbraccia i municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente per oltre 9,4 chilometri e 39 tratti stradali principali, il servizio punta in maniera decisa sulla sinergia tra meccanizzato e manuale.

In contesti urbani complessi quali Sampierdarena, Certosa, Sestri Ponente, Pegli e Voltri, ben 35 tratte beneficiano dell’azione combinata di spazzatrici meccaniche e operatori a terra, operando quasi interamente nel turno mattutino per sei giorni a settimana. Tale assetto assicura un’approfondita pulizia della sede stradale e dei marciapiedi anche lungo le direttrici industriali e ad alto traffico.