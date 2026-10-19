Amiu, venerdì 30 ottobre scatta lo sciopero

Genova. Amiu in sciopero venerdì 30 ottobre.

Lavoratori e lavoratrici della partecipata che si occupa di rifiuti incroceranno le braccia per tutta la giornata e su tutti i turni di lavoro, con inevitabili ricadute sui servizi per i cittadini.

La protesta è stata proclamata dalla sigla Usb a livello nazionale e generale per venerdì 30 ottobre, coinvolgendo tutte le categorie del lavoro pubblico e privato.

“In gioco c’è l’impennata dei prezzi, a partire dai carburanti, che pesa fortemente sui magri salari di milioni di lavoratori e lavoratrici che ormai non recuperano neanche più l’inflazione – spiega il sindacato – di contro, l’inconsistenza dei provvedimenti assunti dal governo Meloni, schierato apertamente dalla parte delle compagnie petrolifere e delle banche”

“Con il prezzo di benzina e gasolio schizzato oltre i 2 euro al litro, l’inflazione dei prodotti della spesa salita in 5 anni dal 30 al 50%, le bollette di luce e gas che subiscono rincari superiori al 30%, la situazione per chi vive di lavoro o pensione è sostenibile solo se c’è un adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e se, allo stesso tempo, il governo interviene a calmierare i prezzi o, ancora, ad azzerare l’iva sui beni di prima necessità. Ma il governo Meloni ha deciso di non agire in queste direzioni, lasciando che il paese impoverisca e consentendo alle grandi aziende e alle grandi banche di continuare a speculare sulle nostre vite”.