Amiu, scossone ai vertici dell’azienda: si dimettono i direttori di officine e servizi

Genova. Scossone all’interno di Amiu. Secondo fonti qualificate interne all’azienda, infatti, nella giornata di oggi si sono dimessi dal loro incarico Luca Paradisi, direttore officine dell’azienda e dell’impianto di via Sardorella, e Antonio Bleve, direttore dei servizi.

La notizia, al momento non confermata né smentita ufficialmente dall’azienda, arriva a pochi giorni dalla convocazione del consiglio di amministrazione, previsto per mercoledì 7 ottobre. Le due figure apicali, se le dimissioni fossero confermate, potrebbero essere sostituite internamente in attesa della ridefinizione dei quadri aziendali: a dicembre, infatti, il direttore generale Roberto Spera dovrebbe terminare il suo incarico. Salvo, ovviamente, sorprese.

La decisione dei due direttori arriva in un momento delicato per l’azienda, coinvolta in prima linea nella partita della chiusura del ciclo dei rifiuti con l’eventuale realizzazione di un termovalorizzatore, per la cui costruzione Regione Liguria e Arlir (l’Agenzia regionale ligure per la gestione dei rifiuti e l’energia) ha avviato l’iter per la procedure di partenariato pubblico-privato. Attualmente sono in corso di valutazioni tecniche sulle proposte pervenute.

Ma non solo. Nei mesi scorsi forte è stata la polemica politica sugli aumenti della tari, mentre insieme all’amministrazione civica l’azienda l’azienda sta ridefinendo alcuni servizi di raccolta dei rifiuti – con il recente potenziamento dello spazzamento dei quartieri e nuove assunzioni – mentre restano tesi i rapporti con i sindacati per quanto riguarda le esternalizzazioni di alcuni servizi.