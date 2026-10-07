Amiu, dal cda ok al bando per il nuovo direttore generale: Roberto Spera pronto ai saluti

Genova. Il Consiglio di Amministrazione di Amiu Genova, riunito oggi, ha approvato il bando per la selezione del nuovo Direttore Generale della società. Con la decisione assunta dal CdA prende quindi avvio il percorso che porterà all’individuazione della figura chiamata a ricoprire la Direzione Generale di Amiu, secondo le modalità e i tempi previsti dalla procedura di selezione.

“L’approvazione del bando rappresenta un passaggio importante per Amiu – dichiara il presidente Paolo Macchi – e si inserisce in un percorso che deve garantire continuità e solidità alla guida dell’azienda. Desidero ringraziare Roberto Spera per il lavoro svolto alla Direzione Generale e per l’impegno con cui ha accompagnato Amiu in questi anni. Lo stesso Spera ha confermato oggi al Consiglio di Amministrazione la propria piena disponibilità a proseguire con il medesimo impegno fino alla conclusione del suo incarico, assicurando continuità alla gestione dell’azienda”. Il bando e tutte le informazioni relative alla procedura saranno pubblicati attraverso i canali istituzionali previsti.

La conferma del nuovo ciclo dirigenziale alle porte arriva a poche di distanza dalle dimissioni consegnate da due dirigenti Luca Paradisi, direttore officine dell’azienda e dell’impianto di via Sardorella, e Antonio Bleve, direttore dei servizi. Decisione che ha scosso l’ambiente in un momento delicato per l’azienda, coinvolta in prima linea nella partita della chiusura del ciclo dei rifiuti con l’eventuale realizzazione di un termovalorizzatore, per la cui costruzione Regione Liguria e Arlir (l’Agenzia regionale ligure per la gestione dei rifiuti e l’energia) ha avviato l’iter per la procedure di partenariato pubblico-privato. Attualmente sono in corso di valutazioni tecniche sulle proposte pervenute.

Ma non solo. Nei mesi scorsi forte è stata la polemica politica sugli aumenti della tari, mentre insieme all’amministrazione civica l’azienda l’azienda sta ridefinendo alcuni servizi di raccolta dei rifiuti – con il recente potenziamento dello spazzamento dei quartieri e nuove assunzioni – mentre restano tesi i rapporti con i sindacati per quanto riguarda le esternalizzazioni di alcuni servizi.