Amicizia Liguria Giappone, Bucci incontra il console Yagi: “Ottime sinergie”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto​ questo pomeriggio, nel suo ufficio​, il console generale del Giappone a Milano, Yagi Koji, alla sua prima visita ufficiale in Liguria.

“Expo Osaka 2025 è stata un’occasione straordinaria per far conoscere la Liguria, le nostre imprese e competenze che abbiamo in settori strategici come blue economy, artigianato, ricerca e innovazione nella robotica – dichiara il presidente Marco Bucci –. Ma soprattutto ci ha permesso di consolidare gli ottimi rapporti con il Giappone, rapporti ai quali vogliamo dare seguito con nuovi progetti e collaborazioni​ anche in ambito turistico.​ L’obiettivo è continuare a creare opportunità per le nostre aziende​, per i giovani, e rafforzare la presenza della Liguria sui mercati internazionali​”.