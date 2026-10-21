Genova. La scena si è ripetuta ieri pomeriggio tale e quale agli anni scorsi: un fiume in piena che scende dalle colline, via San Fruttuoso e aree limitrofe trasformate in piscine di acqua mista a detriti, attività economiche costrette alla solita tragica conta dei danni. Un quartiere che, dopo anni di promesse, è ancora in balia delle alluvioni che un’ora di pioggia torrenziale è sufficiente a scatenare.

All’origine c’è sempre lui, il rio Rovare, breve corso d’acqua costretto a scorrere nei sottoterra per la maggior parte del suo percorso, nascosto da una selva di palazzi. Per metterlo in sicurezza c’è il progetto di uno scolmatore raccordato a quello del Fereggiano, in grado di portare l’acqua direttamente in mare. I soldi ci sono da anni, ma l’iter per realizzarlo è ripartito solo l’anno scorso dopo tre anni di stop a Palazzo Tursi coi lavori fermi al 65%. Ora l’obiettivo del Comune, dichiarato dall’assessore Massimo Ferrante, è bandire la gara entro febbraio 2027 per terminare l’opera entro l’estate 2029. Ma significa che per altri due anni San Fruttuoso non sarà sicura.

Bastano 50 millimetri di pioggia in mezz’ora, i tombini saltano e l’acqua torna in superficie, lì dov’era prima dell’urbanizzazione. A farne le spese sono i locali situati nei punti più bassi. Già ieri, insieme ai vigili del fuoco, sono arrivati gli autospurghi per liberare magazzini e negozi invasi dall’acqua. Stamattina via San Fruttuoso è stata chiusa per consentire gli interventi di Amiu e Aster impegnati nella rimozione di fango e detriti. A subire le conseguenze del nubifragio sono stati anche esercenti di piazza Martinez e via Torti, dove gli allagamenti sono causati anche dalle condutture sotterranee.

Tra le attività più colpite c’è l’autolavaggio di via Paggi. “L’acqua usciva dai tombini, abbiamo provato a contenerla con barriere e bidoni ma siamo stati alluvionati – racconta il titolare Emanuele Terribile -. È successo anche l’anno scorso. Quest’anno, visto che eravamo rimasti bloccati all’interno, abbiamo chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti insieme alla Croce Rossa. La pulizia l’abbiamo fatta tutta noi a mano, non si è presentato nessuno del Comune”.

I danni sono ingenti: “I macchinari e i motori sono tutti rotti, come l’anno scorso: rulli, aspiratori, pompe a vapore per lavare gli interni. Non abbiamo mai ricevuto ristori, anche perché mancavano i verbali delle autorità. Stavolta la polizia locale ha attestato tutto, mi devono pagare. E mi aspetto che anche i proprietari dei muri ci diano una mano. Andarcene di qui? Ci abbiamo pensato, ma è un punto strategico per l’autolavaggio”.

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I danni del maltempo a San Fruttuoso

“Abbiamo avuto un metro d’acqua in due magazzini e svariati allagamenti in altri locali – racconta Marco Cecchino, titolare de Il Cantinone in via San Fruttuoso -. Succede ogni volta che piove. Soluzioni? Devono mettersi a fare lavori seri, sono trent’anni che aspettiamo. Stimiamo 50-60mila euro di danni, forse anche di più. Non ho mai ricevuto nessun aiuto, facciamo tutto da soli, anche perché i muri sono miei”.

“Il problema è sempre lo stesso: il rio Rovare è andato in pressione ed è uscito dai tombini. Finché non saranno completati i lavori dello scolmatore, ad ogni forte pioggia quella parte di San Fruttuoso andrà sott’acqua – commenta Fabrizio Ivaldi, presidente del Municipio Bassa Valbisagno -. È inspiegabile che dal 2017 ci fosse un progetto pronto e i soldi non siano mai stati spesi. Do atto all’assessore Ferrante che sta risolvendo la situazione, come promesso in campagna elettorale”.

Nel frattempo non si può fare nulla per ridurre il rischio? “È una stagione in cui i tombini si tappano facilmente, sicuramente bisognerebbe avere più risorse per pulirli più spesso – riflette Ivaldi – ma contro bombe d’acqua come quella di ieri si può fare poco. Anche le tubature non sono in grado di far defluire tutta quella pioggia. In tre quarti d’ora l’acqua del Bisagno era già a metà del ponte di Sant’Agata. Il tema più importante è mettere in sicurezza il rio Rovare”.