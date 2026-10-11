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Nuova vita

All’Università di Genova i contenitori per la raccolta di occhiali usati: il progetto del Lions Club

Verranno rigenerati e messi a disposizione di Rsa, istituti penitenziari e realtà estere. Nell'ultimo anno il centro di Chivasso ha recuperato 130mila dispositivi ottici

Generico ottobre 2026

Genova. Dal mese di ottobre presso le sedi genovesi dell’Università di Genova sono collocati appositi contenitori per la raccolta degli occhiali usati, messi a disposizione dai Lions Club di Genova, che provvederanno alla raccolta ed all’invio al Centro italiano Lions per la vista e la raccolta degli occhiali usati di Chivasso, attivo dal 2003.

Il lancio dell’iniziativa, che sarà protratta in ogni anno accademico, avviene in occasione della Settimana internazionale della vista, dall’ 8 al 18 ottobre 2026 e darà la possibilità a docenti, personale, comunità studentesca e ospiti di compiere un gesto di grande generosità, che consentirà a persone in difficoltà economica, in particolare bambini ed anziani di ottenere gratuitamente occhiali per studiare o semplicemente leggere e muoversi in sicurezza.

Il Centro di Chivasso, voluto e sostenuto dai Lions italiani, ha gestito in questi anni oltre 4,5 milioni di paia di occhiali, raccolti e rigenerati per un nuovo utilizzo. Oggi il servizio comprende anche i progetti l’occhiale sociale, con kit di occhiali rigenerati messi a disposizione di Rsa e istituti penitenziari che, insieme al Progetto Italia consentono di realizzare gratuitamente occhiali nuovi e personalizzati per persone in condizione di difficoltà.

I numeri dell’anno sociale 2025-2026 fotografano la dimensione del servizio: circa 90mila occhiali da vista sono stati destinati a Rsa, istituti penitenziari e realtà estere. A questi si aggiungono 30.600 montature avviate alla lavorazione per essere rimesse in uso, 8.000 lenti e 407 occhiali personalizzati, per un totale di 130mila dispositivi ottici tra occhiali e lenti. Per il nuovo anno sociale, l’obiettivo del Centro è di arrivare a 200mila occhiali recuperati entro giugno 2027.

“Portare la nostra storica campagna di raccolta occhiali usati negli Atenei significa gettare un ponte tra la solidarietà globale e le straordinarie energie dei giovani e di chi costruisce il loro futuro divulgando la conoscenza – ha sottolineato la governatrice del distretto Lions Claudia Balduzzi -. Ogni paio di occhiali dimenticato in un cassetto è una finestra sul mondo negata a qualcuno, vicino o lontano, che ne potrebbe giovare. La raccolta estesa alle Università risponde a una duplice missione strategica: da un lato si educano le nuove generazioni alla cultura del riuso e della sostenibilità ambientale, dall’altro si amplifica il ruolo degli Atenei quali sedi di affermazione dei principi di responsabilità sociale”.

“La raccolta degli occhiali usati è un gesto semplice che unisce attenzione all’ambiente e solidarietà: dare loro una seconda vita permette di ridurre gli sprechi e aiutare chi ha difficoltà ad acquistarli – dichiara la professoressa Adriana Del Borghi, prorettrice alla Sostenibilità dell’Università di Genova -. Siamo lieti di collaborare con i Lions a questa iniziativa e di coinvolgere la comunità universitaria in un’azione concreta, coerente con le politiche di sostenibilità dell’Ateneo, che coniugano l’uso responsabile delle risorse con l’attenzione alle persone”.

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