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Allerta meteo gialla, i divieti e gli avvertimenti del Comune

Entra in vigore sul Ponente della regione dalle 6 alle 15 di mercoledì 7 ottobre e sul Centro-Levante, da Savona a La Spezia, Genova e Tigullio compresi, dalle 12 alle 24 di mercoledì

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Genova. Scatta l’allerta gialla su parte della Liguria, Genova compresa, e al Matitone si è riunito  il Centro Operativo Comunale per le disposizioni e le misure da adottare.

L’allerta gialla per temporali entra in vigore sul Ponente della regione dalle 6 alle 15 di mercoledì 7 ottobre e sul Centro-Levante, da Savona a La Spezia, Genova e Tigullio compresi, dalle 12 alle 24 di mercoledì.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle 12 alle 23.59 di mercoledì 7 ottobre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

All’emanazione dello stato di allerta:

  • proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati
  • spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti
  • tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

 All’entrata in vigore dell’allerta:

  • tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali
  • stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città
  • non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando l’uso dell’ascensore

 Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

 

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