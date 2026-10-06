Allerta meteo gialla, i divieti e gli avvertimenti del Comune

Genova. Scatta l’allerta gialla su parte della Liguria, Genova compresa, e al Matitone si è riunito il Centro Operativo Comunale per le disposizioni e le misure da adottare.

L’allerta gialla per temporali entra in vigore sul Ponente della regione dalle 6 alle 15 di mercoledì 7 ottobre e sul Centro-Levante, da Savona a La Spezia, Genova e Tigullio compresi, dalle 12 alle 24 di mercoledì.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle 12 alle 23.59 di mercoledì 7 ottobre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

All’emanazione dello stato di allerta:

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

All’entrata in vigore dell’allerta:

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: