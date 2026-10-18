Maltempo, forti temporali sul levante di Genova: crolla muro in corso Europa, 100 mm di pioggia a Premanico

Aggiornamento ore 17.00 – Secondo il radar meteo, il fronte perturbativo sembra “bloccato” a largo della costa ligure, con le propoggini che arrivano a terra, diffusamente su tutta l’area genovese. Continuano i temporali, anche se in maniera meno intensa di prima. Il pluviometro Arpla di Premanico continua a segnalare il picco delle precipitazioni puntuali di oggi, con una cumulata a partire dalle 12 che sta sfiorando i 100mm.

Aggiornamento ora 16.50 – Un grosso muraglione è crollato sotto il peso di acqua e fango in un giardino di corso Europa

Aggiornamento ore 16.15 – La polizia locale segnata allagamenti in corso in via Carrara e via Turr

Aggiornamento ore 16.00 – Il fronte della convergenza si sta muovendo verso il centro della provincia. Tra le 15 e le 16 il picco di precipitazioni è stato registrato dalla stazione Arpal di Premanico, con 42,60 mm caduti tra le 15 e le 16, portando la cumulata delle ultime 4 ore a quota 88,22 mm. Secondo i dati raccolti dalla rete Limet, a Nervi si sta registrando per il momento il massimo delle cumulate nelle ultime 24 ore, con oltre 146mm caduti in un giorno.

Aggiornamento ore 15.45 – Lungo Bisagno Istria intersezione Ponte Monteverde, impianto semaforico sul lampeggio. La segnalazione della Polizia Locale di Genova

Genova. Dopo una mattina di relativa tranquillità, nel primo pomeriggio di oggi il fronte perturbativo atteso ha “toccato terra”, iniziando a riversare sulla costa i primi temporali intensi. La convergenza, sospinta dal vento di scirocco a largo della costa ligure, sta spingendo le celle temporalesche su Genova, e in particolare sul levante, dove sono in corso forte temporali e una intensa attività di fulminazioni.

Lo scenario di queste ore e delle prossime, quindi, sembra confermare i modelli previsionali che vedevano un peggioramento della situazione a partire del pomeriggio di oggi, con un proseguimento durante la serata e la nottata.

Al momento la stazione Arpal che segnala una maggiore cumulata è quella di Quezzi, dove dalle 12 si registrano caduti oltre 48mm di pioggia, con un picco di 23mm tra le 14 e le 15.

Notizia in aggiornamento