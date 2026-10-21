Allerta arancione terminata in Liguria: nottata di interventi tra alberi caduti e tetti scoperchiati

Liguria. Si è chiusa l’allerta arancione sulla Liguria questa mattina alle 6 sul Centro-Ponente, alle 9 è terminata anche la fase gialla. Resta l’allerta gialla sino alle 14 nell’estremo Levante. Nelle ultime ore della notte il passaggio del fronte perturbato ha determinato piogge diffuse di intensità generalmente moderate. All’alba le precipitazioni sono state moderate o localmente forti sul Tigullio e sullo spezzino in rapido spostamento verso est.

La combinazione terreno bagnato e vento forte sta causando qualche problema: in piazzale Marassi intervento dei vigili del fuoco per un albero caduto, ma sono state parecchie le chiamate sia a Genova sia nel Tigullio sempre per problematiche legate a rami pericolanti e allagamenti. A Chiavari la parte isolante di un tetto è volata a terra in via Bontà. Via San Fruttuoso è chiusa dalle 5 di questa mattina per problemi alla sede stradale. Ieri la zona è stata tra le più colpite dalle precipitazioni con allagamenti importanti.

In via alle Mura di Porta Murata, sopra il cimitero della Castagna di Sampierdarena, si registra uno smottamento che interessa la strada.

la frana in via alle Mura di Porta Murata

Il bilancio sulle 24 ore (nella foto), mostra come la zona del savonese sia stata particolarmente colpita con quasi 368 mm caduti nelle 24 ore. In alcune zone di Genova (Ponente e val Bisagno) si va dagli 80 ai 150 mm.

Proprio a Savona una frana in via Famagosta ha provocato il crollo di buona parte della carreggiata. Stando a quanto riferito, il cedimento ha coinvolto anche un furgoncino per la raccolta dei rifiuti che, dopo essere rimasto per un po’ in bilico sul bordo, è stato a sua volta trascinato. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Ancora chiusa la SS1 Aurelia tra Celle Ligure e Albissola, al km 566+500, in attesa delle verifiche da parte dei tecnici di Anas. Sempre nel savonese, è chiusa anche la Sp27 tra Finale Ligure e Orco Feglino per un distacco di massi al km2. Un piccolo smottamento interessa la sede stradale della Sp29 del Colle di Cadibona, dove sono in corso le verifiche da parte dei tecnici. Riaperta ieri sera la Sp334 del Sassello, risolti gli allagamenti sulla Sp2 da Albisola Superiore verso Ellera e Stella San Giovanni, regolarmente percorribile. Per la mattinata di oggi è prevista instabilità diffusa con la possibilità di rovesci soprattutto nel levante ligure, dal pomeriggio schiarite su tutto il territorio; mareggiate lungo la costa, con mare molto mosso.

Secondo il bollettino di Arpal di questa mattina i corsi d’acqua interessati dagli innalzamenti più significativi nelle ultime ore sono stati quelli dell’entroterra del ponente genovese (Stura, Erro, Orba, dove l’idrometro di Tiglieto ha superato il livello di guardia) e quelli della riviera del Beigua.

Durante la notte invece la struttura temporalesca ha interessato le coste del centro-Ponente con precipitazioni tra moderate e forti (circa 44mm/h a Sciarborasca, 27mm/h a Bolsine, Varazze). I nuclei precipitativi si sono formati in mare e hanno raggiunto la costa, sospinti da venti di Scirocco.

Le massime intensità di pioggia registrate da Arpal sono state 70mm in un’ora a Quezzi (Genova), 62,4 mm/h ad Albenga ed Ellera, 56mm/h a Stella e 55,4 mm/h ad Albenga. Nelle 24 ore, oltre al dato di Savona, 357 mm sono stati registrati a Ellera, 318 a Stella, 271 a Celle Ligure e 260m a Piampaludo.

Lo spostamento delle piogge verso Levante ha determinato innalzamenti anche sui bacini della zona di allertamento C, quella di Levante, (in particolare Lavagna e Sturla, tributari dell’Entella) e, in misura minore sui bacini dell’area E (Padani di Levante). Tali innalzamenti perdureranno ancora nelle prossime ore.

La Liguria nelle scorse ore è stata interessata da venti di forti, localmente di burrasca con raffiche anche oltre i 90 km/h (Fontana Fresca 91,8 km/h). Mare generalmente molto mosso.

“Abbiamo vissuto una perturbazione complessa, che ha determinato cumulate significative soprattutto sul centro ponente della Liguria – afferma l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – in Provincia di Savona nelle 24 ore troviamo valori che in alcuni casi superano anche i 300 millimetri, al netto di quello che è stato scaricato in mare, con oltre 400 mm in 12 ore. Se quella quantità di pioggia si fosse riversata sul territorio, certamente i danni sarebbero stati significativi. Al momento abbiamo delle criticità puntuali su alcune strade ma non ci sono persone isolate e questo mi sembra un dato positivo dal punto di vista della Protezione civile dopo un’allerta arancione così importante”. “Per quanto riguarda l’Aurelia tra Celle Ligure e Albissola – prosegue Giampedrone – sono necessarie verifiche approfondite da parte di Anas per poter riaprire in sicurezza: si tratta di un costone molto ripido, per cui i tecnici dovranno capire se ci sia del materiale ancora da disgaggiare. Nel savonese ci sono alcune strade provinciali con problematiche legate a frane e smottamenti. In mattinata verrà fatto il punto della situazione per capire i tempi di ripristino per tornare alla normalità”.