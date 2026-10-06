Allerta gialla su Genova e Tigullio: domani temporali intensi con l’incognita di scirocco e tramontana

Genova. Arrivano le piogge autunnali su Genova e la Liguria, e tornano le allerte: Arpal, questa mattina, dopo lo studio dell’evoluzione modellistica per le prossime ore ha infatti emesso l’avviso di allerta gialla per temporali sul Ponente della regione dalle 6 alle 15 di domani, mercoledì 7 ottobre e sul Centro-Levante, da Savona a La Spezia, Genova e Tigullio compresi, dalle 12 alle 24 di domani.

Una perturbazione atlantica in avvicinamento all’Italia determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Liguria, con una fase di maltempo destinata a interessare la regione a più riprese tra mercoledì e venerdì. In queste ore una vasta area depressionaria presente sulla Penisola Iberica si sta spostando verso l’Italia, mentre una goccia di aria fredda in quota sull’Italia settentrionale ha già favorito i primi rovesci nella serata di ieri. Si tratta dei primi segnali di un peggioramento più strutturato, scandito da diverse fasi non sempre identificate in maniera concorde dalla modellistica previsionale che inizierà a manifestarsi dalla giornata di mercoledì.

L’avvicinamento della perturbazione richiamerà verso la Liguria aria molto umida: da mercoledì mattina sono attese le prime precipitazioni sul Ponente, di carattere più temporalesco. I fenomeni più intensi sembrano destinare a restare confinati in mare, ma determinante sarà l’azione dello scirocco e della tramontana che andranno ad interagire, determinando l’esatta posizione dei temporali più forti, che non si esclude possano interessare anche la terraferma, con piogge intense, raffiche di vento e conseguenti effetti al suolo.

Dal pomeriggio di domani le precipitazioni interesseranno poi gran parte del Centro-Levante, con temporali forti più probabili quindi tra Genova e La Spezia. La saccatura avanzerà lentamente verso est e giovedì il peggioramento entrerà nella sua fase più strutturata, con una bassa pressione al suolo. Sono attese nuove precipitazioni, in particolare sul Centro-Levante tra notte e mattino.

Giovedì pomeriggio-sera si entrerà nella terza fase con un nuovo possibile peggioramento sul Centro-Ponente, a causa del possibile rientro di un fronte occluso dalla pianura padana, che porterebbe con sé ancora piogge diffuse e temporali. La fase perturbata proseguirà anche venerdì, quando il minimo di pressione tenderà a scivolare verso l’Italia centrale. Saranno ancora possibili precipitazioni prima di una progressiva attenuazione dei fenomeni.