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Aggiornamento

Maltempo in Liguria, allerta gialla su Genova prolungata fino alle 15 di giovedì

In arrivo piogge diffuse e temporali fino a sera, poi ancora fenomeni tra la notte e il mattino dell'8 ottobre

Generico ottobre 2026

Genova. Arpal prolunga l’allerta gialla per temporali sul Centro-Levante della regione (Zone BCE) fino alle 15.00 di giovedì 8 ottobre. Sul Ponente (Zona A) l’allerta termina alle 15.00 di oggi (7 ottobre).

Di seguito la scansione aggiornata:

Zona A: allerta gialla fino alle 15.00 del 7 ottobre
Zona B: allerta gialla fino alle 15.00 dell’8 ottobre
Zona C: allerta gialla fino alle 15.00 dell’8 ottobre
Zona D: nessuna allerta
Zona E: allerta gialla fino alle 15.00 dell’8 ottobre

Generico ottobre 2026

La situazione e le previsioni

Come da previsione l’avvicinamento della perturbazione ha richiamato verso la Liguria aria molto umida e sono iniziate le prime piogge già nella notte soprattutto nel ponente dove l’allerta gialla per temporali è iniziata alle 6.00 di questa mattina.

La linea temporalesca più intensa si trova attualmente sul mare antistante la zona A dove sta scaricando la maggior parte delle precipitazioni e lentamente sta traslando verso nord-est. Dalle ore centrali del giorno anche il Centro e il Levante saranno interessati da piogge diffuse e temporali fino alle ore serali.

Dalla tarda serata è attesa un’attenuazione delle precipitazioni, prima di un’avvezione umida portata dai venti di Libeccio che già tra notte e mattino di giovedì 8 ottobre, porterà nuovamente piogge e temporali sul Centro-Levante, coi quantitativi maggiori che saranno scaricati sui rilievi.

La fase perturbata proseguirà anche venerdì, quando il minimo di pressione tenderà a scivolare verso l’Italia centrale. Saranno ancora possibili precipitazioni deboli o moderate prima di una progressiva attenuazione dei fenomeni.

Seguire gli aggiornamenti.

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