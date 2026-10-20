Maltempo, allerta arancione su Genova prolungata fino alle 6 di mercoledì. Temporali intensi su tutta la regione

Genova. La situazione meteo è in continua evoluzione, e l’evoluzione modellista ha portato Arpal a prolungare ed estendere l’allerta arancione: su Genova e Savona durerà fino alle 6 di domattina, per poi diventare gialle fino alle 9. Anche il levante della regione viene coinvolto nel massimo allertamento per temporali con Tigullio e Spezzino che entreranno in arancione alle 17 di oggi, fino alle 6 di domani mattina.

Come anticipato questa mattina, “la vasta depressione che sta stazionando tra Francia e Inghilterra ha portato come previsto un peggioramento, esteso e strutturato, dello scenario meteo con strutture temporalesche persistenti che questa mattina hanno lambito le coste del ponente: la gran parte delle precipitazioni si è scaricata sul mare davanti al Ponente ma si sono osservate piogge forti, puntualmente molto forti anche sulle coste antistanti – scrive Arpal in una nota stampa – Nel corso della giornata si prevede un’intensificazione del vento di scirocco che porterà i temporali ad estendersi sul centro della regione. Tali fenomeni sono e saranno accompagnati da piogge diffuse, anche forti molto forti, con cumulate elevate su tutte le zone di allerta. Durante la serata la perturbazione si sposterà sul levante, prima del passaggio del fronte vero e proprio nella notte di mercoledì con ancora tempo instabile e perturbato, in attenuazione nel corso del pomeriggio”.

Ecco il dettaglio per le cinque aree: Zona A (Ponente) : l’allerta arancione per temporali termina alle 2:00 di domani mercoledì 21 ottobre, poi gialla fino alle 6:00. Zone B e D (Genova, Savona e i versanti padani di ponente): allerta arancione fino alle 6:00 di domani e poi gialla fino alle 9:00. Zona C (Tigullio e Spezzino): entra in arancione alle 17 di oggi fino alle 6:00 di domani; segue allerta gialla fino alle 14:00. Zona E (Versanti padani di levante): entra in arancione alle 15 di oggi fino alle 6:00 di domani; segue allerta gialla fino alle 9:00

Al termine dell’allerta, su tutte le zone permane una bassa probabilità di temporali forti. I venti sono forti sul Ponente e di burrasca sul Levante. Moto ondoso in aumento con mareggiate sulle coste di levante nella giornata di domani.

L’allerta arancione per temporali – il massimo grado per questi eventi – segnala la possibilità di temporali forti, capaci di riversare molta pioggia in poco tempo; quando sono organizzati e persistenti restano a lungo sulla stessa zona, con importanti effetti al suolo. Sono fra i fenomeni meteo più pericolosi, a cui prestare la massima attenzione.

Occhi puntati sui piccoli torrenti

Dopo le giornate di pioggia che hanno preceduto questa perturbazione atlantica in arrivo in queste ore, i terreni sono prossimi alla saturazione. Uno scenario che potrebbe portare a conseguenze severe per la tenuta idrogeologica dei versanti, ma soprattutto che potrebbe creare criticità per tanti piccoli e medi torrenti che attraversano i territori. Se ad oggi i livelli di riempimento dei grandi bacini di Bisagno e Polcevera non fanno presagire potenziali criticità, la rapidità delle risposte idrometriche dei piccoli e medi torrenti verificate nelle scorse ore, sono il preludio ad un scenario molto complicato.

Secondo alcuni modelli, infatti, la giornata di oggi potrebbe portare a picchi di cumulate di oltre 200 mm sul centro ponente della regione, mentre sulla provincia di Genova la media sulle 12 ore dovrebbe assestarsi tra gli 80 e i 100 mm, che tradotto i termini “visibili” vuol dire che ogni metro quadrato potrebbe ricevere fino a 100 litri d’acqua. Una quantità considerata molto elevata, e che, come sappiamo, per i corti bacini idrici liguri significa torrenti in piena, allagamenti e versanti trasformati in cascate.

Un altro fattore di rischio potrebbe essere la velocità dei fenomeni, che di fatto impiegheranno mezza giornata ad attraversare la regione con almeno 8 – 10 ore di piogge intense consecutive. Una situazione che potrebbe portare ad accelerare la saturazione dei terreni, innescando rapide risposte a valle. Un contesto che potrebbe portare alla più modesta perturbazione prevista per mercoledì con una territorio già provato e non più capace di rispondere con elasticità agli eventi meteo.