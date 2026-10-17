Allerta arancione, scattano chiusure e divieti in città: confermato il match al Ferraris

Genova. Il Centro Operativo Comunale di Genova si è riunito sabato e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla e arancione ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale. I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

• i cimiteri cittadini

• Il Museo della Lanterna

• i parchi e i giardini e, di conseguenza, i musei posti al loro interno

• i cantieri e gli scavi in alveo

• i centri civici Staglieno e Buranello

• i sottopassi pedonali

La partita tra Sampdoria e Arezzo, prevista per domenica alle 19.30 allo stadio Ferraris, si svolgerà regolarmente. Anche la manifestazione Rolli Days, prevista fino alla giornata di domenica, si svolgerà regolarmente ad eccezione delle visite al Cimitero di Staglieno, come da protocollo in caso di allerta arancione.

Scatta inoltre il divieto di sosta:

• su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

• via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalla mezzanotte alle 7.59 di domani domenica 18 ottobre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città. In allerta arancione è consigliato tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica, proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati e spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia).

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

▪ pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

▪ sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

▪ sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile

▪ numero verde 800 177797 attivo per tutta la durata dell’allerta

▪ Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’ allerta meteo