In Liguria torna il maltempo: martedì è allerta arancione

Genova. Dopo la breve pausa di lunedì il maltempo torna ad abbattersi sulla Liguria. Arpal ha emesso un nuovo avviso di allerta arancione, in vigore dalle 7 a mezzanotte sul Genovesato.

Il dettaglio dell’allerta di martedì 20 ottobre:

· Zone A, B e D: allerta gialla dalle 00:00 alle 7:00, poi arancione dalle 7:00 fino a mezzanotte.

· Zona C: allerta gialla dalle 14:00 fino a mezzanotte.

· Zona E: allerta gialla dalle 7:00 fino a mezzanotte.

Le zone di allerta:

Zona A: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Zona B: Bacini Liguri Marittimi di Centro

Zona C: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Zona D: Bacini Liguri Padani di Ponente

Zona E: Bacini Liguri Padani di Levante

Al termine dell’allerta, su tutte le zone permane una bassa probabilità di temporali forti. La maggior parte dei modelli concorda nell’individuare la possibile evoluzione meteo che interesserà pesantemente la nostra regione.

“Ci sono numeri molto importanti in gioco, bisogna stare molto, molto attenti – sottolinea l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone – se il fronte di ieri anziché scaricare in mare avesse toccato prevalentemente terra avrebbe fatto molto male, ma in questo caso i modelli sono piuttosto unanimemente concordi nei numeri”.

Allerta arancione in Liguria, le scuole chiuse

In allerta arancione molti sindaci optano per la chiusura delle scuole in via precauzionale. A Genova di solito restano aperte, ma per una decisine ufficiale sarà necessario attendere la riunione del centro operativo comunale al Matitone, prevista per il pomeriggio.

L‘elenco delle scuole chiuse in provincia di Genova verrà aggiornato via via che i Comuni ne daranno notizia.

Lo scenario e la domenica di allerta

La prima allerta arancione è stata emessa per domenica 18 ottobre ed è terminata a mezzanotte, dopodiché è scattata la gialla. Domenica la struttura temporalesca semistazionaria ha continuato a interessare i territori tra Genova e il promontorio di Portofino con piogge di intensità oraria tra il moderato e il forte, mentre la parte più attiva della cella è rimasta in mare. I temporali hanno comunque causato non pochi danni, tra cui anche il crollo di un muraglione in corso Europa.

Dopo i temporali di domenica e quelli della notte che hanno lambito le coste di centro ponente, con cumulate giornaliere di 135mm a Genova Sant’Ilario e stime ben superiori a 200 mm nel mare antistante il capoluogo, Arpal fa sapere che assisteremo a una tregua dei fenomeni nel pomeriggio di lunedì, ma martedì 20 ottobre, una vasta depressione tra Francia e Inghilterra porterà un nuovo peggioramento, esteso e strutturato, con fenomeni temporaleschi stazionari e persistenti associati a quantitativi abbondanti sul centro della regione. I temporali saranno accompagnati da piogge diffuse che daranno luogo a cumulate elevate su tutte le zone di allerta, con intensità almeno moderata.

Il contrasto fra scirocco e tramontana sarà la causa della stazionarietà dei fenomeni temporaleschi a causa dei quali in alcune zone della regione potrebbe piovere per oltre 15 ore consecutive. I venti da Sud-Est saranno di burrrasca sul centro-Levante e favoriranno un deciso aumento del moto ondoso con mare agitato e possibili mareggiate su tutte le coste dal pomeriggio.

L’allerta arancione per temporali – il massimo grado per questi eventi – segnala la possibilità di temporali forti, capaci di riversare molta pioggia in poco tempo; quando sono organizzati e persistenti restano a lungo sulla stessa zona, con importanti effetti al suolo. Sono fra i fenomeni meteo più pericolosi, a cui prestare la massima attenzione. Purtroppo non è possibile localizzarli a meno di qualche decina di chilometri o di qualche ora.