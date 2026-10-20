Allerta arancione su Genova, gli scenari: due ondate di temporali in arrivo. A rischio i piccoli torrenti: le disposizioni di sicurezza

Genova. L’allerta meteo arancione, che interessa il ponente e il centro della regione, è scattata questa mattina alle 7 e durerà fino alla mezzanotte di oggi. Durante la giornata lo scenario prevede al momento il passaggio di due picchi temporaleschi distinti, ma in continuità un con l’altro, che potranno creare criticità anche severe al suolo, con gli occhi puntati sui piccoli torrenti e sui versanti del grandi bacini genovesi.

Secondo i modelli previsionali, infatti, dalla Francia è in arrivo un robusto fronte perturbativo, anticipato da un nucleo prefrontale attivo sul ponente ligure già dalle prime ore di questa mattina. Quest’ultimo nelle prossime ore potrebbe innescare una serie di temporali autorigeneranti che dovrebbero coinvolgere Genova e il ponente della sua provincia dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio, soprattutto verso sera, è atteso il passaggio più intenso: una larghissima convergenza che attraverserà la Liguria da Ponente a Levante, generando temporali a carattere di nubifragio a partire dalle 18, con il culmine ipotizzato al momento verso sera e nella prima parte della notte.

Il passaggio previsto per le 13 di questa mattina

L’evoluzione della giornata, come di consueto, si svilupperà in base alle condizioni del vento, soprattutto dello scirocco, che determinerà la “messa a terra” della perturbazione, lo sviluppo delle celle temporalesche e la durata del suo passaggio. Non è escluso che nel corso della giornata ci siano aggiornamento per quanto riguarda la tipologia di allertamento, soprattutto alla luce della tanta pioggia caduta nelle scorse ore, che ha già gravo il terreno con diverse decine di mm di pioggia.

Occhi puntati sui piccoli torrenti

Dopo le giornate di pioggia che hanno preceduto questa perturbazione atlantica in arrivo in queste ore, i terreni sono prossimi alla saturazione. Uno scenario che potrebbe portare a conseguenze severe per la tenuta idrogeologica dei versanti, ma soprattutto che potrebbe creare criticità per tanti piccoli e medi torrenti che attraversano i territori. Se ad oggi i livelli di riempimento dei grandi bacini di Bisagno e Polcevera non fanno presagire potenziali criticità, la rapidità delle risposte idrometriche dei piccoli e medi torrenti verificate nelle scorse ore, sono il preludio ad un scenario molto complicato.

Secondo alcuni modelli, infatti, la giornata di oggi potrebbe portare a picchi di cumulate di oltre 200 mm sul centro ponente della regione, mentre sulla provincia di Genova la media sulle 12 ore dovrebbe assestarsi tra gli 80 e i 100 mm, che tradotto i termini “visibili” vuol dire che ogni metro quadrato potrebbe ricevere fino a 1oo litri d’acqua. Una quantità considerata molto elevata, e che, come sappiamo, per i corti bacini idrici liguri significa torrenti in piena, allagamenti e versanti trasformati in cascate.

Un altro fattore di rischio potrebbe essere la velocità dei fenomeni, che di fatto impiegheranno mezza giornata ad attraversare la giornata con almeno 8 – 10 ore di piogge intense consecutive. Una situazione che potrebbe portare ad accelerare la saturazione dei terreni, innescando rapide risposte a valle. Un contesto che potrebbe portare alla più modesta perturbazione prevista per mercoledì con una territorio già provato e non più capace di rispondere con elasticità agli eventi meteo.

Scuole chiuse

Alla luce dell’orario in cui è in vigore l’allerta, a Genova le scuole saranno chiuse. La decisione è stata presa nel corso della riunione del centro operativo al Matitone: “Dato lo scenario delineato da Arpal e alla luce del forte stato di stress del territorio a seguito delle intense precipitazioni di domenica, soprattutto nel levante cittadino, il Coc ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 20 ottobre 2026. La chiusura è riferita alle sole attività didattiche”, ha confermato l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Ferrante.

L’Università di Genova in caso di allerta arancione per temporali sospende le lezioni. Gli edifici sono aperti, tranne quelli considerati a rischio inondazione come il campus di Savona (Savona, via Magliotto, 2), palazzo Serra (Genova, piazza Santa Sabina, 2), il polo didattico Fontane (Genova, via delle Fontane, 10) e l’ex Sutter (Genova, viale Cembrano, 4).

L’elenco dei Comuni con scuole chiuse martedì 20 ottobre

Arenzano

Bargagli

Campomorone

Campo Ligure

Ceranesi

Bogliasco

Genova

Mignanego

Recco

Rossiglione

Sant’Olcese

Serrà Riccò

Sori

Tutte le disposizioni nel Comune di Genova

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale. I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

• i cimiteri cittadini

• Il Museo della Lanterna

• i parchi e i giardini e, di conseguenza, i musei posti al loro interno

• i cantieri e gli scavi in alveo

• i centri civici Staglieno e Buranello

• i sottopassi pedonali

Scatta inoltre il divieto di sosta:

• su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

• via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna. I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia)

Le misure per il servizio Amt

La metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Nel caso di emissione dello stato di allerta rossa, la metropolitana sarà in funzione solo sulla tratta Brin-De Ferrari.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, restano chiusi.

Chiusa la galleria Pizzo ad Arenzano

Chiusa al traffico anche la galleria Pizzo, lungo la strada statale 1 “Via Aurelia”, nel territorio comunale di Arenzano.

Il provvedimento interesserà la tratta compresa tra il km 547,000 e il km 547,900 della SS 1, in entrambe le direzioni di marcia, e resterà in vigore per tutta la durata dell’allerta meteo. Durante la chiusura, il traffico sarà deviato sull’autostrada A10 tra i caselli di Arenzano e Genova Prà.

Anas provvederà a garantire il presidio della tratta per tutta la durata dell’allerta, attraverso squadre operative dedicate.