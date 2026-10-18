Allerta arancione su Genova e entroterra: in arrivo forti temporali. Si gioca al Ferraris: ecco le misure del Comune

Genova. Dopo due ore di allerta gialla, è scattata alle 8 di questa mattina l’allerta arancione diramata da Arpal, che prevede il livello massimo di avviso per quanto riguarda i temporali e che interessa tutta la zona centrale della regione, quindi Genova, Savona, i relativi entroterra e i versanti padani fino alla mezzanotte.

Nella giornata di ieri le prime avvisaglie di questa robusta ondata di maltempo. Nella mattinata di domenica lo scenario si complica: scirocco nei bassi strati della colonna d’aria, libeccio più in alto, ingresso di venti da nord. Saranno possibili temporali forti, organizzati e persistenti inizialmente sul levante, dove le precipitazioni potrebbero avere cumulate significative, per poi spostarsi sul centro della regione nel corso del pomeriggio. I temporali potranno essere forti stazionari proprio sul centro della regione, in mare, sulla zona B e/o sopra gli immediati versanti padani.

Il fenomeno a cui prestare massima attenzione domani sarà proprio la quantità d’acqua che potrebbe cadere su ristrette porzioni di territorio, con i collegati effetti al suolo: allagamenti di strade, innalzamento repentino dei torrenti fino all’esondazione. La fase perturbata proseguirà fino alla metà della prossima settimana con pause precipitative, ma vista la bassa predicibilità dei fenomeni e l’elevata incertezza previsionale si consiglia di seguire gli aggiornamenti.

Le disposizioni del Comune di Genova

Il Centro Operativo Comunale di Genova si è riunito sabato e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla e arancione ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale. I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

• i cimiteri cittadini

• Il Museo della Lanterna

• i parchi e i giardini e, di conseguenza, i musei posti al loro interno

• i cantieri e gli scavi in alveo

• i centri civici Staglieno e Buranello

• i sottopassi pedonali

La partita tra Sampdoria e Arezzo, prevista per domenica alle 19.30 allo stadio Ferraris, si svolgerà regolarmente. Anche la manifestazione Rolli Days, prevista fino alla giornata di domenica, si svolgerà regolarmente ad eccezione delle visite al cimitero di Staglieno e ai seguenti siti e relativi percorsi di visita:

Palazzo Marcaurelio Rebuffo Serra ( Piazza Santa Sabina, 2 )

) Ponteggi di restauro della facciata della Basilica di Santa Maria Immacolata

Camminare nella storia (passeggiata guidata sull’Acquedotto Storico)

(passeggiata guidata sull’Acquedotto Storico) Visite guidate al Cimitero Monumentale di Staglieno

Scatta inoltre il divieto di sosta:

• su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

• via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalla mezzanotte alle 7.59 di domani domenica 18 ottobre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città. In allerta arancione è consigliato tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica, proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati e spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia).

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

▪ pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

▪ sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

▪ sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile

▪ numero verde 800 177797 attivo per tutta la durata dell’allerta

▪ Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’ allerta meteo

Come cambia il servizio Amt

La metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, restano chiusi.