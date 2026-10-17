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I dettagli

Torna il maltempo sulla Liguria, scatta l’allerta arancione: “Attesi forti temporali”

L'avviso è giallo per temporali sulle zone B e C dalla mezzanotte di sabato e sulle zone A-D-E dalle 6 di domenica, ma in mattinata diventa arancione, il massimo grado

Generico ottobre 2026

Genova. Scatta l’allerta sulla Liguria per domenica 18 ottobre. Arpal ha emesso un avviso di allerta gialla per temporali sulle zone B e C dalla mezzanotte di sabato e sulle zone A-D-E dalle 6 di domenica. L’allerta diventa arancione per temporali, il massimo grado, sul centro regionale e versanti padani (zone BDE), dalle 8 di domenica fino alla mezzanotte.

Nella giornata di sabato si assiste a un progressivo indebolimento del campo anticiclonico per la discesa di una struttura instabile da Nord-Est. Dal pomeriggio possibili locali rovesci o temporali al più moderati, più probabili sul Centro-Levante.

Nella mattinata di domenica lo scenario si complica: scirocco nei bassi strati della colonna d’aria, libeccio più in alto, ingresso di venti da nord. Saranno possibili temporali forti, organizzati e persistenti inizialmente sul levante, dove le precipitazioni potrebbero avere cumulate significative, per poi spostarsi sul centro della regione nel corso del pomeriggio. I temporali potranno essere forti stazionari proprio sul centro della regione, in mare, sulla zona B e/o sopra gli immediati versanti padani.

Il fenomeno a cui prestare massima attenzione domani sarà proprio la quantità d’acqua che potrebbe cadere su ristrette porzioni di territorio, con i collegati effetti al suolo: allagamenti di strade, innalzamento repentino dei torrenti fino all’esondazione.

La fase perturbata proseguirà fino alla metà della prossima settimana con pause precipitative, ma vista la bassa predicibilità dei fenomeni e l’elevata incertezza previsionale si consiglia di seguire gli aggiornamenti

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