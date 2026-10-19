Allerta arancione, tutte le chiusure e i divieti sul territorio: come cambia il servizio Amt

Genova. Scuole chiuse a Genova martedì 20 ottobre per l’allerta meteo arancione, in vigore dalle sette del mattino alla mezzanotte.

Lo ha stabilito il Centro Operativo Comunale, che si è riunito lunedì pomeriggio disponendo anche le misure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Allerta arancione, chiusura e disposizioni nel Comune di Genova

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale. I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

• i cimiteri cittadini

• Il Museo della Lanterna

• i parchi e i giardini e, di conseguenza, i musei posti al loro interno

• i cantieri e gli scavi in alveo

• i centri civici Staglieno e Buranello

• i sottopassi pedonali

Scatta inoltre il divieto di sosta:

• su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

• via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna. I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia)

Le misure per il servizio Amt

La metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Nel caso di emissione dello stato di allerta rossa, la metropolitana sarà in funzione solo sulla tratta Brin-De Ferrari.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, restano chiusi.

Chiusa la galleria Pizzo ad Arenzano

Chiusa al traffico anche la galleria Pizzo, lungo la strada statale 1 “Via Aurelia”, nel territorio comunale di Arenzano.

Il provvedimento interesserà la tratta compresa tra il km 547,000 e il km 547,900 della SS 1, in entrambe le direzioni di marcia, e resterà in vigore per tutta la durata dell’allerta meteo. Durante la chiusura, il traffico sarà deviato sull’autostrada A10 tra i caselli di Arenzano e Genova Prà.

Anas provvederà a garantire il presidio della tratta per tutta la durata dell’allerta, attraverso squadre operative dedicate.