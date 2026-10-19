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Decisione

Allerta arancione in Liguria, a Genova scuole chiuse: cosa fanno gli altri Comuni

Le decisioni delle amministrazioni

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Genova. Arpal ha emesso un nuovo avviso di allerta arancione, in vigore dalle 7 alla mezzanotte di martedì 20 ottobre sul Genovesato.

Alla luce dell’orario in cui è in vigore l’allerta, a Genova le scuole saranno chiuse. La decisione è stata presa nel corso della riunione del centro operativo al Matitone: “Dato lo scenario delineato da Arpal e alla luce del forte stato di stress del territorio a seguito delle intense precipitazioni di domenica, soprattutto nel levante cittadino, il Coc ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 20 ottobre 2026. La chiusura è riferita alle sole attività didattiche”, ha confermato l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Ferrante.

Il dettaglio dell’allerta di martedì 20 ottobre:

·         Zone A, B e D: allerta gialla dalle 00:00 alle 7:00, poi arancione dalle 7:00 fino a mezzanotte.

·         Zona C: allerta gialla dalle 14:00 fino a mezzanotte.

·         Zona E: allerta gialla dalle 7:00 fino a mezzanotte.

Alla luce dell’orario in cui è in vigore l’allerta, diversi sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse. Il Comune di Genova deciderà nel corso della riunione del centro operativo, prevista alle 14 al Matitone.

Allerta arancione, cosa succede in Università

L’Università di Genova in caso di allerta arancione per temporali sospende le lezioni. Gli edifici sono aperti, tranne quelli considerati a rischio inondazione come il campus di Savona (Savona, via Magliotto, 2), palazzo Serra (Genova, piazza Santa Sabina, 2), il polo didattico Fontane (Genova, via delle Fontane, 10) e l’ex Sutter (Genova, viale Cembrano, 4).

L’elenco dei Comuni con scuole chiuse martedì 20 ottobre

  • Arenzano
  • Bargagli
  • Campomorone
  • Campo Ligure
  • Ceranesi
  • Bogliasco
  • Genova
  • Mignanego
  • Recco
  • Rossiglione
  • Sant’Olcese
  • Serrà Riccò
  • Sori

(in aggiornamento)

Le zone di allerta

  • Zona A: Bacini Liguri Marittimi di Ponente
  • Zona B: Bacini Liguri Marittimi di Centro
  • Zona C: Bacini Liguri Marittimi di Levante
  • Zona D: Bacini Liguri Padani di Ponente
  • Zona E: Bacini Liguri Padani di Levante
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