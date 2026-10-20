Maltempo, allerta arancione fino all’alba: a Genova le scuole restano aperte

Genova. L’atteso fronte di maltempo è arrivato sulla Liguria, e Arpal ha deciso di prolunare l’allerta arancione sino alle 6 di mercoledì 21 ottobre su Genova e Savona, per poi diventare gialla fino alle 9.

Alla luce dell’orario in cui è in vigore l’allerta, la stragrande maggioranza dei Comuni in provincia di Genova ha deciso di tenere le scuole aperte. Anche il Comune di Genova, dopo la riunione del centro operativo al Matitone, ha deciso di tenere le scuole aperte dopo la scelta di chiuderle martedì mattina.

“A meno che Arpal non decida di prolungare ulteriormente l’allerta, alle 6 scatterà l’allerta gialla sino alle 9 e non ci sono le condizioni per predisporre la chiusura delle scuole”, ha anticipato l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Ferrante. La conferma ufficiale arriverà comunque intorno alle 18, orario in cui Arpal emetterà un nuovo aggiornamento.

Alle 16.30, l’unico grande Comune in provincia di Genova a optare per la chiusura delle scuole era quello di Rapallo.

Il dettaglio dell’allerta per zone

Ecco il dettaglio per le cinque aree:

Zona A (Ponente) : l’allerta arancione per temporali termina alle 2:00 di mercoledì 21 ottobre, poi gialla fino alle 6:00.

Zone B e D (Genova, Savona e i versanti padani di ponente): allerta arancione fino alle 6:00 di mercoledì e poi gialla fino alle 9:00.

Zona C (Tigullio e Spezzino): entra in arancione alle 17 di oggi fino alle 6:00 di mercoledì; segue allerta gialla fino alle 14:00.

Zona E (Versanti padani di levante): entra in arancione alle 15 di oggi fino alle 6:00 di mercoledì; segue allerta gialla fino alle 9:00

Le zone di allerta