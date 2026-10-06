Settimana mondiale per l’allattamento al seno, consulenze gratuite nella casa di comunità

Genova. In occasione della Settimana mondiale per l’allattamento al seno, Area 3 Ats Liguria invita la cittadinanza a un momento di incontro, informazione e confronto dedicato al tema dell’allattamento al seno e al sostegno alle donne e alle famiglie.

L’appuntamento è in programma mercoledì 7 ottobre 2026, dalle 14.30 alle 17.00, presso la Casa della Comunità Archimede, in via Archimede 30A a Genova, al primo piano, nella stanza del Percorso Nascite.

Durante il pomeriggio, le professioniste e i professionisti del Consultorio Familiare Area 3 ATS Liguria saranno a disposizione per approfondire il tema dell’allattamento al seno, condividere informazioni e rispondere a domande, offrendo uno spazio di ascolto e confronto.

L’iniziativa vuole contribuire a valorizzare l’importanza di una rete di sostegno competente e accogliente attorno alle donne e alle famiglie, promuovendo una cultura dell’allattamento consapevole, informata e supportata.

La Settimana mondiale per l’allattamento al seno rappresenta infatti un’importante occasione per richiamare l’attenzione sul valore dell’informazione, dell’accompagnamento e del sostegno che possono aiutare ogni donna e ogni famiglia a vivere con maggiore consapevolezza il percorso della nascita e dell’allattamento.

Mercoledì 7 ottobre 2026

Ore 14.30–17.00

Casa della Comunità Archimede

Via Archimede 30A, Genova

Primo piano – stanza del Percorso Nascite