Sestri Ponente, falso allarme bomba davanti alla sede Fibercop per una valigia sospetta

Genova. Un allarme bomba è scattato questo pomeriggio per il ritrovamento di una valigia sospetta davanti alla sede di Fibercop in via Siffredi a Sestri Ponente. Sul posto gli artificieri della polizia e la Digos.

Si tratta della stessa azienda i cui cavi della fibra ottica sono stati incendiati venerdì sotto il ponte San Giorgio. Il sabotaggio che potrebbe essere di matrice anarchica non è ancora stato rivendicato.

E’ stata proprio l’azienda a chiamare il 112 dopo il ritrovamento sospetto proprio davanti alla sede, accanto ad alcuni bidoni. La strada è stata chiusa dalla polizia locale all’altezza della rotatoria con via Manara.

Poi la valigia è stata fatta brillare ed è risultata vuota. E’ stato il secondo falso allarme della giornata a destare una certa apprensione dopo l’attentato incendiari di venerdì. Già in mattinata erano arrivate diverse segnalazioni per presunti cavi della fibra ottica tagliati sulla linea tra Milano e Torino. In realtà il malfunzionamento era già stato rilevato sabato e gli stessi tecnici di Fastweb avevano escluso una causa dolosa. Il guasto si è ripresentato oggi e sono in corso verifiche per chiarirne definitivamente l’origine. Anche la Digos sta svolgendo approfondimenti ma allo stato l’ipotesi più probabile resta quella di un guasto accidentale.

Sul sabotaggio di venerdì proseguono invece le indagini coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Nel tardo pomeriggio si è tenuta una lunga riunione in Procura per fare il punto sulle indagini, un confronto tecnico a cui hanno partecipato gli investigatori della Digos con la dirigente Simona Truppo e gli esperti della sezione antiterrorismo, la pm Monica Abbatecola che coordina l’inchiesta e il procuratore Nicola Piacente. Gli investigatori dell’antiterrorismo, che oggi hanno depositato la prima relazione scritta in procura, sperano anche di acquisire elementi utili dalla stessa azienda che gestisce l’infrastruttura di fibra ottica danneggiata, la Fibercop, che non rilascia ulteriori dichiarazioni al momento ma venerdì aveva fatto sapere di essere parte lesa aggiungendo che avrebbe offerto la propria collaborazione alla magistratura.