  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In mattinata

“C’è una bomba a scuola”, l’allarme via mail: evacuato l’istituto comprensivo di Voltri

Anche Genova è tra le città interessate dal “mail bombing”arrivato in altre scuole italiane relativo alla presenza di una bomba

artificieri polizia

Genova. Anche Genova è tra le città interessate dal “mail bombing”arrivato in altre scuole italiane relativo alla presenza di una bomba negli istituti.

Nel capoluogo ligure a riceverla è stata la segreteria dell’istituto comprensivo Voltri 1, per cui è stata decisa l’evacuazione in via precauzionale.

L’allarme è scattato poco dopo le 11, all’arrivo della mail. Alunni e personale scolastico sono stati accompagnati fuori e sono intervenuti gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco per fare le necessarie verifiche.

Più informazioni
leggi anche
allarme bomba sede fibercop
Via siffredi
Sestri Ponente, falso allarme bomba davanti alla sede Fibercop per una valigia sospetta
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.