“C’è una bomba a scuola”, l’allarme via mail: evacuato l’istituto comprensivo di Voltri

Genova. Anche Genova è tra le città interessate dal “mail bombing”arrivato in altre scuole italiane relativo alla presenza di una bomba negli istituti.

Nel capoluogo ligure a riceverla è stata la segreteria dell’istituto comprensivo Voltri 1, per cui è stata decisa l’evacuazione in via precauzionale.

L’allarme è scattato poco dopo le 11, all’arrivo della mail. Alunni e personale scolastico sono stati accompagnati fuori e sono intervenuti gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco per fare le necessarie verifiche.