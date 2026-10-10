Alla Sciorba al via Sportability Day: 88 associazioni e 46 discipline per ragazzi e famiglie

Genova. È iniziata al My Sport Village Sciorba di Genova la sesta edizione dello SportAbility Day, la manifestazione promossa da Stelle nello Sport per diffondere la cultura dello sport inclusivo e favorire la partecipazione di persone di ogni abilità.

Sono ben 88 le associazioni coinvolte e 46 le discipline sportive proposte tra campo da calcio, pista di atletica e piscina, in un villaggio aperto gratuitamente a ragazze e ragazzi con e senza disabilità e alle loro famiglie. La giornata si è aperta con la tradizionale sfilata delle associazioni, accompagnate da campioni e protagonisti dello sport, sulle note della Banda musicale del Liceo Pertini e del cantante Giorgio Primicerio.

“Lo SportAbility Day, giunto alla sua sesta edizione, si conferma un appuntamento di grande valore, capace di dimostrare come lo sport possa essere uno strumento concreto di inclusione grazie al quale superare le barriere, valorizzare le abilità di ciascuno e creare occasioni di incontro e condivisione – ha dichiarato durante la cerimonia di apertura il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro –. Lo sport è davvero di tutti e per tutti, e il nostro impegno è fare in modo che questo principio trovi sempre più spazio nelle opportunità offerte dal territorio. La partecipazione di 88 associazioni, i tornei scolastici inclusivi e le tante attività dedicate a persone di tutte le età testimoniano la crescita di un progetto che mette al centro le persone, le loro capacità e il diritto di ognuno di vivere pienamente l’esperienza sportiva”.

“Anno dopo anno lavoriamo per ampliare il coinvolgimento di associazioni, discipline e realtà locali, con l’obiettivo di trasformare questa giornata in un punto di partenza per esperienze e percorsi che possano continuare durante tutto l’anno all’interno delle società sportive – ha proseguito Ferro -. L’inclusione, infatti, si costruisce attraverso la partecipazione, le relazioni e le opportunità concrete che siamo in grado di offrire a ciascuno: è bellissimo vedere tante famiglie felici e ragazzi che si cimentano nella sperimentazione di nuove discipline sportive. Complimenti agli amici di Stelle nello Sport per l’organizzazione, come sempre precisa e puntuale, che anche in questa occasione ha saputo valorizzare la bellezza dello sport e il piacere di stare insieme, senza barriere e senza distinzioni”.

Il programma, articolato fino alle ore 18 di questo pomeriggio, affianca alle prove sportive tornei scolastici integrati, calcio per tutte le abilità, la staffetta in piscina con il campione paralimpico Francesco Bocciardo, le esibizioni di Vanni Oddera e Ilaria Naef e un flash mob inclusivo con ‘Radio Fra le Note’ e Don Roberto Fiscer. Tra le novità, i Senior Games, dedicati agli over 65, con 11 discipline e attività pensate per valorizzare movimento, partecipazione e socialità a ogni età.

Questo appuntamento conferma la vocazione di SportAbility, progetto avviato da Stelle nello Sport nel 2021, a costruire opportunità concrete di accesso alla pratica sportiva, favorendo l’incontro tra associazioni, atleti e famiglie e promuovendo una cultura dell’inclusione attraverso lo sport.