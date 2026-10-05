Alfabetizzazione digitale, al via i corsi gratuiti per gli over 65 nei nove municipi: modalità e calendario delle lezioni

Genova. Fare della trasformazione digitale un’opportunità accessibile a tutti, contrastando il divario tecnologico che ancora oggi può rappresentare un ostacolo nell’accesso ai servizi, alle informazioni e ai diritti di cittadinanza: è questo l’obiettivo che si è posta l’amministrazione comunale che mette a disposizione dei cittadini percorsi di formazione e alfabetizzazione digitale diffusi in ciascuno dei nove Municipi, presentati oggi a Palazzo Tursi, alla presenza, tra gli altri, della sindaca Silvia Salis.

È stata presentata anche la mappatura degli oltre 60 Sportelli digitali, distribuiti su tutto il territorio cittadino, presso i quali ricevere sostegno nell’uso di strumenti informatici (ad esempio il cellulare o il pc), dove richiedere credenziali o svolgere le pratiche ad accesso digitale con supporto.

“Sentirsi autonomi nella vita quotidiana significa anche poter accedere a un servizio, cercare un’informazione o presentare una domanda senza dover dipendere ogni volta dall’aiuto di qualcuno – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – per chi ha meno familiarità con la tecnologia, anche queste azioni possono diventare motivo di preoccupazione e, a volte, di rinuncia. È una difficoltà che abbiamo il dovere di ascoltare e affrontare: l’accesso ai servizi è un diritto che deve essere garantito a tutti, indipendentemente dall’età e dalle competenze digitali. Con Sport Senior abbiamo visto quanto sia prezioso offrire alle persone occasioni per stare insieme, prendersi cura di sé e acquisire fiducia nelle proprie possibilità. È la stessa attenzione che vogliamo portare in questo percorso, creando nei quartieri luoghi in cui imparare, fare domande e trovare qualcuno pronto ad accompagnarci. L’alfabetizzazione digitale è parte di una città più inclusiva, nella quale ciascuno possa continuare a partecipare e sentirsi parte della comunità. Ringrazio Auser e tutte le realtà coinvolte per il loro prezioso contributo. A chi pensa di non essere capace o che sia troppo tardi per imparare rivolgo un invito: provate, datevi questa possibilità. Il primo passo possiamo farlo insieme”.

“L’alfabetizzazione digitale è oggi una componente fondamentale del welfare di comunità: consente alle persone di accedere a servizi, opportunità e agevolazioni in modo più autonomo e consapevole. Questo percorso è il frutto della coprogettazione con le reti territoriali per l’invecchiamento attivo, un metodo di lavoro in cui l’amministrazione, le associazioni, il volontariato e il Terzo settore leggono insieme i bisogni e costruiscono insieme le risposte. Sono state proprio queste reti, che ogni giorno incontrano le persone anziane nei quartieri, a segnalarci quanto il divario digitale rischi di tradursi in isolamento e in rinuncia ai propri diritti: dalla richiesta dello SPID all’accesso a un bonus, fino alla prenotazione di una visita. Un ruolo importante lo svolge anche il Centro per le Famiglie, che vogliamo rendere sempre più un punto di riferimento per tutte le generazioni. Qui le famiglie trovano orientamento e supporto, e il digitale può diventare un’occasione di incontro tra nonni, figli e nipoti, che rafforza i legami e la solidarietà tra generazioni. Con i corsi nei Municipi e con la mappatura degli sportelli digitali in città costruiamo una rete di prossimità che risponde ai bisogni reali e accompagna le persone passo dopo passo, senza lasciare indietro nessuno2,

dichiara l’assessora al Welfare, Cristina Lodi.

“Imparare non ha età. Riconoscere il diritto alla formazione digitale significa offrire a tutti, e in particolare a chi ha avuto meno occasioni di studio, gli strumenti per muoversi con autonomia e sicurezza. È anche una questione di pari opportunità: colmare questo divario aiuta soprattutto chi rischia di restare ai margini, comprese tante donne della nostra città”, dichiara l’assessora a Informatica e Transizione Digitale, Rita Bruzzone.

“Abbiamo scelto di radicare i corsi e gli sportelli nei luoghi della comunità – case di quartiere, centri civici, sedi municipali. È il senso più vero del decentramento e della partecipazione: avvicinare l’amministrazione ai quartieri, valorizzare il patrimonio pubblico come spazio di cittadinanza e dare ai Municipi un ruolo da protagonisti nella vita quotidiana delle persone. Voglio quindi ringraziare i Municipi per il loro ruolo di promozione e diffusione dell’iniziativa” dichiara l’assessore al Decentramento amministrativo e Partecipazione, Davide Patrone.

Gli argomenti affrontati nel percorso formativo riguardano l’utilizzo pratico di smartphone, tablet e PC, la creazione di un indirizzo mail, l’utilizzo di SPID e CIE, la fruizione dei servizi online dell’Ente e della pubblica amministrazione in generale, l’accesso a bonus, agevolazioni ed esenzioni, navigare in sicurezza, l’utilizzo delle principali app.

Il calendario aggiornato dei corsi, completo di orari, sarà disponibile sul sito www.auserliguria.it, la partecipazione è libera e gratuita e aperta a chiunque incontri difficoltà con strumenti digitali e servizi online. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Auser Liguria e Genova, in via Balbi 29/5, al numero 010 2488120. È possibile anche iscriversi online, al seguente link: https://forms.gle/f3f8Yy4M7uJUESBq8

La mappatura degli Sportelli Digitali sarà disponibile sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.genova.it/sportelli-digitali.

CALENDARIO CORSI:

Municipio 1 – Centro Est

Centro per le Famiglie, Via Garibaldi

• Giovedì 5 novembre

• Giovedì 3 dicembre

• Orario: 10:00 – 11:30

ArtRoom Piazza Ferretto, 2

• Giovedì 19 novembre

• Giovedì 10 dicembre

• Orario: 15:30 – 17:00

Municipio 2 – Centro Ovest

Centro Civico Buranello, Via Buranello

• Martedì 13 ottobre

• Martedì 10 novembre

• Orario: 10:00 – 11:30

Società Sportiva “La Ciclistica”, Via W. Fillak 99/R

• Giovedì 12 novembre

• Mercoledì 16 dicembre

• Orario: 15:00 – 16:30

Municipio 3 – Bassa Valbisagno

Sala Consiliare Municipio 3

• Giovedì 29 ottobre

• Giovedì 26 novembre

• Orario: 10:00 – 11:30

ACLI Via Manuzio

• Lunedì 16 novembre

• Lunedì 14 dicembre

• Orario: 15:00 – 16:30

Municipio 4 – Media Valbisagno

Il Leccio Sant’Eusebio

• Giovedì 12 novembre

• Giovedì 10 dicembre

• Orario: 15:00 – 16:30

Centro Civico Via Bobbio, 21

• Venerdì 27 ottobre

• Venerdì 24 novembre

• Orario: 10:00 – 11:30

Municipio 5 – Valpolcevera

Casa di Quartiere, Via Certosa 13D

• Lunedì 12 ottobre

• Mercoledì 9 novembre

• Orario: 10:00 – 11:30

Casa della Cultura Bolzaneto, Via Reta

• Martedì 19 novembre

• Martedì 17 dicembre

• Orario: 10:00 – 11:30

Municipio 6 – Medio Ponente

Società Operaia Cattolica N.S. Assunta, Via Travi 64 – Sestri Ponente

• Giovedì 15 ottobre

• Giovedì 19 novembre

• Orario: 16:30 – 18:00

Centro Civico Cornigliano Via Narisano, 14

• Martedì 10 novembre

• Martedì 1 dicembre

• Orario: 10:00 – 11:30

Municipio 7 – Ponente

Auser Prà, Piazza Sciesa

• Martedì 20 ottobre

• Martedì 17 novembre

• Orario: 10:00 – 11:30

ACLI Voltri, Via Buffa 15

• Martedì 16 novembre

• Martedì 14 dicembre

• Orario: 16:30 – 18:00

Municipio 8 – Medio Levante

Auser Foce c/o CRAL AMT Via Ruspoli, 53

• Mercoledì 28 ottobre

• Mercoledì 11 novembre

• Mercoledì 25 novembre

• Mercoledì 9 dicembre

• Orario: 15:00 – 16:30

Municipio 9 – Levante

Biblioteca Brocchi Nervi, Via A. Casotti 1

• Giovedì 22 ottobre

• Giovedì 19 novembre

• Orario: 15:00 – 16:30

Borgoratti Centro Sociale, Via Torricelli 16

• Venerdì 19 novembre

• Venerdì 10 dicembre

• Orario: 10:00 – 11:30