Alfa torna a Genova, concerto il 16-17 ottobre al Palateknoship della Fiumara

Genova. Dopo lo straordinario sold out all’Arena di Verona, che ha segnato uno dei momenti più importanti del suo percorso live, Alfa torna nella sua Genova per due appuntamenti speciali del tour nei palazzetti.

Il 16 e 17 ottobre il cantautore sarà infatti in concerto al Palateknoship della Fiumara, due date che assumono un significato particolare per il cantautore, da sempre profondamente legato alla sua città, alle sue radici e a quei luoghi che continuano a essere parte integrante della sua storia personale e artistica.

Genova ha sempre avuto un posto speciale nella musica e nel racconto Alfa: è la città in cui è nato e cresciuto, quella dei primi passi nella musica e dei primi sogni, ma anche una presenza che continua a riaffiorare nelle sue canzoni e nel suo immaginario.

Il 16 e 17 ottobre saranno quindi molto più di due concerti: saranno due serate per ritrovare il pubblico della sua città e condividere con Genova un nuovo capitolo di un percorso che, partito proprio da qui, negli ultimi anni lo ha portato sui palchi più importanti d’Italia.

Dopo la doppia data nella sua Genova, Alfa chiuderà il tour il 24 ottobre all’Unipol Forum di Milano, già sold out, per poi tornare nei palazzetti nel 2027 con “TEMPO AL TEMPO TOUR 2027”, il nuovo tour che lo porterà sui palchi di alcune delle principali città italiane. Queste le date annunciate:

27 novembre – Bari, Palaflorio

2 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

4 dicembre – Napoli, Palapartenope

6 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

13 dicembre – Torino, Inalpi Arena

Il tour di Alfa è prodotto da A1 Concerti. I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita su TicketOne al link: https://www.ticketone.it/artist/alfa/alfa-tempo-al-tempo-tour-4247491/