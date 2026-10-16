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Operazione largo raggio

Pattuglione della polizia locale a Sestri Ponente e Cornigliano: 6 multe per alcol e 11 per uso personale di droga

Sanzionate persone per ubriachezza molesta e violazione dell'ordinanza anti alcol. Multa da 7 mila euro per un locale segnalato dai cittadini

polizia locale controlli
Genova.  Prosegue l’attività di presidio del territorio da parte della Polizia Locale nelle aree maggiormente interessate da problematiche legate alla sicurezza urbana e al degrado. Nella serata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario “Largo Raggio” nei quartieri di Cornigliano e Sestri Ponente, con particolare attenzione alle zone di piazza Monteverdi, piazza Baracca, via Sestri, piazza Montesanto, via Goldoni, via del Ferro, mercato del Ferro, via Cavalli, salita Campasso e giardini ex Corderia, aree interessate da numerose segnalazioni da parte dei cittadini.
Nel corso dell’attività sono state identificate 59 persone, di cui 55 cittadini stranieri, e sono state elevate complessivamente 21 sanzioni. In particolare, sono state accertate 6 violazioni legate al consumo di alcol, tra cui casi di ubriachezza molesta e inosservanza dell’ordinanza sindacale vigente, mentre 11 contestazioni hanno riguardato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.
Parallelamente ai controlli sul territorio, sono state effettuate verifiche presso alcune attività commerciali e pubblici esercizi della zona già oggetto di esposti e segnalazioni da parte dei residenti. Alle ispezioni ha preso parte anche personale di ASL3 per gli accertamenti di competenza.
Particolare attenzione è stata rivolta a un pubblico esercizio situato nel quartiere di Cornigliano, destinatario di numerose segnalazioni. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di 7 violazioni amministrative, per un importo complessivo prossimo ai 7.000 euro. Ulteriori irregolarità sono attualmente in fase di valutazione a seguito delle verifiche d’ufficio ancora in corso.
L’operazione, inserita nell’ambito del Piano per la Sicurezza Urbana 2026, ha visto l’impiego degli operatori del Distretto VI e del Reparto Sicurezza Urbana, attraverso la messa in campo dei nuclei Antidegrado, Commercio e Tutela Ambientale con controlli mirati al contrasto del consumo di alcol in area pubblica, del degrado urbano, delle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e degli illeciti in materia commerciale e acustica.
“Ringrazio gli agenti per questa nuova operazione “Largo Raggio” nella zona del Medio Ponente che ha prodotto, ancora una volta, importanti risultati sotto il profilo della sicurezza e del decoro urbano, grazie anche alle fondamentali segnalazioni ricevute dai residenti – dichiara l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi – Questi servizi straordinari e integrati, in aggiunta a quelli ordinari garantiti quotidianamente dalla nostra Polizia Locale nei vari distretti della città, sono funzionali a garantire un presidio costante e capillare sul territorio, specialmente nelle zone più soggette a fenomeni di degrado. Le operazioni “Largo Raggio”, in particolare, prevedono controlli congiunti sul territorio, sulle persone e sulle attività commerciali, per garantire il rispetto delle regole e risolvere problemi di sicurezza, anche in un’ottica di prevenzione”.
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