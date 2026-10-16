Pattuglione della polizia locale a Sestri Ponente e Cornigliano: 6 multe per alcol e 11 per uso personale di droga

Genova. Prosegue l’attività di presidio del territorio da parte della Polizia Locale nelle aree maggiormente interessate da problematiche legate alla sicurezza urbana e al degrado. Nella serata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario “Largo Raggio” nei quartieri di Cornigliano e Sestri Ponente, con particolare attenzione alle zone di piazza Monteverdi, piazza Baracca, via Sestri, piazza Montesanto, via Goldoni, via del Ferro, mercato del Ferro, via Cavalli, salita Campasso e giardini ex Corderia, aree interessate da numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

Nel corso dell’attività sono state identificate 59 persone, di cui 55 cittadini stranieri, e sono state elevate complessivamente 21 sanzioni. In particolare, sono state accertate 6 violazioni legate al consumo di alcol, tra cui casi di ubriachezza molesta e inosservanza dell’ordinanza sindacale vigente, mentre 11 contestazioni hanno riguardato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Parallelamente ai controlli sul territorio, sono state effettuate verifiche presso alcune attività commerciali e pubblici esercizi della zona già oggetto di esposti e segnalazioni da parte dei residenti. Alle ispezioni ha preso parte anche personale di ASL3 per gli accertamenti di competenza.

Particolare attenzione è stata rivolta a un pubblico esercizio situato nel quartiere di Cornigliano, destinatario di numerose segnalazioni. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di 7 violazioni amministrative, per un importo complessivo prossimo ai 7.000 euro. Ulteriori irregolarità sono attualmente in fase di valutazione a seguito delle verifiche d’ufficio ancora in corso.