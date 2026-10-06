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Intoppo

Auto blocca l’incrocio, traffico in tilt in Albaro: la proprietaria era al bar

Un'automobilista ha lasciato l’auto nell’incrocio impedendo agli autobus di passare: due i mezzi della linea 36 bloccati intorno alle 20

Generico ottobre 2026

Genova. Traffico in tilt nella serata di martedì per un “parcheggio selvaggio” tra piazza Merano, via Battisti e via Trento, in Albaro.

Un’automobilista ha lasciato l’auto nell’incrocio impedendo agli autobus di passare: due i mezzi della linea 36 bloccati intorno alle 20, complici i parcheggi (regolari) degli scooter.

Conseguenza diretta, la circolazione in zona è rimasta bloccata per circa mezz’ora. Numerose le chiamate alla polizia locale, sino a quando non è stata rintracciata la proprietaria in un bar vicino.

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