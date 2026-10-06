Auto blocca l’incrocio, traffico in tilt in Albaro: la proprietaria era al bar

Genova. Traffico in tilt nella serata di martedì per un “parcheggio selvaggio” tra piazza Merano, via Battisti e via Trento, in Albaro.
Un’automobilista ha lasciato l’auto nell’incrocio impedendo agli autobus di passare: due i mezzi della linea 36 bloccati intorno alle 20, complici i parcheggi (regolari) degli scooter.
Conseguenza diretta, la circolazione in zona è rimasta bloccata per circa mezz’ora. Numerose le chiamate alla polizia locale, sino a quando non è stata rintracciata la proprietaria in un bar vicino.