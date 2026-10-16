Al via Habitat: agricoltura e pesca liguri nel cuore di Genova per i Rolli Days

Genova. Ha preso il via questa mattina a Palazzo della Meridiana HABITAT · terra · mare · persone, l’iniziativa con cui Coldiretti Liguria porta l’agricoltura e la pesca liguri nel cuore di Genova, in occasione dei Rolli Days. Due giornate, oggi e domani, per raccontare il territorio attraverso le sue produzioni, le persone che lo vivono, i mestieri, i saperi tradizionali e le soluzioni innovative che guardano al futuro.

L’inaugurazione, ospitata nel Giardino di Palazzo della Meridiana, ha dato il via a un programma che mette in relazione due dimensioni fondamentali dell’identità ligure: da una parte il patrimonio storico e culturale della città, dall’altra il patrimonio vivo rappresentato dalle imprese agricole e ittiche, dai campi, dagli oliveti, dai vigneti e dal mare.

“Con HABITAT vogliamo portare l’agricoltura e la pesca liguri in un luogo simbolo di Genova, facendole incontrare con i cittadini e con chi visita la città in occasione dei Rolli Days. La Liguria è fatta di territori diversi, di imprese che custodiscono saperi e tradizioni e di persone che ogni giorno lavorano per mantenere vive le nostre produzioni. Raccontare questa realtà significa far conoscere una parte fondamentale della nostra identità e il contributo che agricoltura e pesca danno alla vita economica, sociale e ambientale della regione,” commenta Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria.

La scelta di Palazzo della Meridiana, in occasione dei Rolli Days, è parte integrante del progetto: un luogo simbolo della storia genovese diventa uno spazio d’incontro tra la città e il territorio, per mostrare come agricoltura e pesca siano componenti essenziali dell’identità, dell’economia e della cultura della Liguria.

HABITAT valorizza inoltre il patrimonio agroalimentare ligure attraverso il coinvolgimento del Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP, del Consorzio di tutela delle Olive Taggiasche Liguri IGP e del Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP. Una collaborazione che mette al centro il legame tra produzioni, territorio e qualità, offrendo al pubblico occasioni per conoscere più da vicino alcune delle eccellenze regionali.

Particolare attenzione è dedicata ai più piccoli, perché il rapporto con il cibo, la conoscenza delle sue origini e la scoperta del territorio si costruiscono fin dall’infanzia. Proprio questa mattina si è svolto il trekking agriurbano che ha coinvolto gli studenti del Convitto Colombo di Genova (scuola media), accompagnati in un percorso alla scoperta del legame tra città, agricoltura e territorio. Il punto di arrivo è stato il Giardino del Palazzo, dove i partecipanti hanno condiviso una merenda gialla offerta dagli agricoltori liguri. Un momento semplice, ma dal forte valore educativo, per avvicinare i bambini alla stagionalità, alla qualità degli alimenti e alla conoscenza dei prodotti agricoli locali.

Bruno Rivarossa, delegato confederale, commenta: “Promuovere fin da piccoli una cultura del cibo buono, sano e consapevole significa infatti contribuire a costruire abitudini alimentari più attente e a far comprendere il valore del lavoro agricolo che porta ogni giorno gli alimenti sulle nostre tavole. In questo percorso è fondamentale anche il coinvolgimento in HABITAT dei Consorzi, che contribuiscono a far conoscere il valore delle nostre produzioni e il legame profondo con i territori di origine. Vogliamo che HABITAT sia un’occasione per riscoprire la Liguria attraverso le sue diverse anime, mostrando come la tutela della storia e della cultura possa dialogare con la valorizzazione di chi, ogni giorno, lavora per mantenere vivo il territorio”.

Nel corso delle due giornate il pubblico potrà partecipare a incontri dedicati all’innovazione e alla sostenibilità, laboratori, degustazioni, showcooking e attività per bambini. Ampio spazio è dedicato alla pesca e acquacoltura liguri, con appuntamenti sul ricambio generazionale, sulla formazione e sulle nuove tecnologie, accompagnati da momenti di cucina e assaggio per avvicinare i visitatori al prodotto ittico e al suo percorso dal mare alla tavola.

Il programma comprende anche approfondimenti sull’agricoltura e sulla gestione delle risorse naturali, come l’incontro dedicato al progetto IDROLIVO e alle soluzioni per affrontare gli effetti della siccità negli oliveti. Non mancano le attività per bambini con Rolli Kids, al fianco della videoproiezione immersiva che racconta i volti e le storie degli agricoltori e dei pescatori; e lo spettacolo teatrale PESTO! Un racconto ligure, dedicato alla tradizione del pesto al mortaio.

Per entrambe le giornate è visitabile nelle sale del Palazzo “L’innovazione in campo“, un percorso espositivo che presenta i progetti innovativi di Coldiretti Liguria in ambito agricolo e ittico.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Genova e con il contributo del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2025–2027.