Agricoltura, giornata nazionale del paesaggio viticolo. Piana: “La viticoltura eroica è un presidio fondamentale del territorio”

Genova. La tutela del paesaggio, la biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico e le prospettive della viticoltura eroica sono state al centro della Giornata nazionale del paesaggio vitivinicolo, celebrata oggi a Riomaggiore con un convegno dedicato alla biodiversità funzionale. All’iniziativa, ospitata dalla Cantina cooperativa e organizzata con il coinvolgimento del Parco nazionale delle Cinque Terre, hanno partecipato l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, il presidente del Parco Lorenzo Viviani e altri appresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, del mondo scientifico e dei produttori.

“Le Cinque Terre rappresentano uno degli esempi più straordinari di viticoltura eroica, con un paesaggio costruito nei secoli attraverso il lavoro e il sacrificio di generazioni di agricoltori – ha detto Piana nel suo intervento – Qui circa 7.000 chilometri di muri a secco e 30 aziende vitivinicole costituiscono un patrimonio di valore eccezionale. I viticoltori non sono soltanto produttori di eccellenze, ma veri custodi del territorio: mantenendo vigneti, terrazzamenti e muri a secco contribuiscono ogni giorno alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Abbandonare queste coltivazioni significherebbe perdere non soltanto una produzione agricola, ma anche un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio. Per questo dobbiamo creare le condizioni affinché chi sceglie di continuare a coltivare queste terre possa vivere dignitosamente del proprio lavoro”.

Regione Liguria sostiene il comparto attraverso il Complemento regionale per lo sviluppo rurale, che dispone di circa 205 milioni di euro destinati complessivamente agli investimenti, alla competitività delle imprese agricole e alla tutela del territorio. A queste risorse si aggiungono quelle dell’Ocm Vino (Organizzazione comune del mercato del vino), con quasi 300mila euro destinati nel 2026 agli investimenti nelle cantine. Tra le iniziative richiamate dall’assessore anche il progetto Stonewallsforlife, che ha contribuito alla formazione di figure specializzate nella manutenzione dei muri a secco, e le sperimentazioni del progetto Hero Wine, con l’impiego di droni e nuove tecnologie per la gestione fitosanitaria dei vigneti.

“Il nostro impegno è affiancare alla salvaguardia del paesaggio strumenti concreti per sostenere le aziende e favorire il ricambio generazionale – ha detto ancora Piana – La viticoltura eroica deve poter rappresentare un’opportunità economica, anche attraverso la valorizzazione delle produzioni di eccellenza e un turismo di qualità. Dalle Cinque Terre al Ponente ligure, il nostro territorio custodisce tradizioni vitivinicole uniche, che meritano di essere riconosciute e sostenute. È con questo obiettivo che abbiamo istituito anche l’Elenco regionale dei vigneti eroici e storici. Difendere questi vigneti significa investire nel futuro dell’agricoltura e delle comunità liguri”.

“Le Cinque Terre possono offrire un contributo importante alla ricerca di nuove soluzioni per la gestione dei paesaggi agricoli più complessi – commenta il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Lorenzo Viviani – Le caratteristiche di questo territorio ci pongono quotidianamente di fronte a sfide che riguardano la conservazione della biodiversità, la disponibilità delle risorse idriche e gli effetti del cambiamento climatico. Il nostro obiettivo è rafforzare la collaborazione tra il Parco, il mondo della ricerca e gli operatori agricoli, affinché le conoscenze scientifiche possano tradursi in strumenti realmente utilizzabili da chi lavora sui terrazzamenti. Le esperienze maturate alle Cinque Terre possono inoltre diventare un riferimento per altri territori che affrontano problemi analoghi. Vogliamo che il Parco continui a essere non soltanto un luogo di tutela, ma anche uno spazio di sperimentazione e condivisione di buone pratiche, capace di contribuire concretamente alla conservazione e all’evoluzione del paesaggio vitivinicolo”.