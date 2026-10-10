Violenza su un bus Amt della linea 1, litiga con l’autista poi sfonda il vetro del posto di guida

Genova. Nuova aggressione a bordo di un autobus Amt. L’episodio venerdì sera, poco dopo le 20. all’altezza della fermata tra la Fiumara e via Pacinotti, a Sampierdarena.

Un passeggero ha sfondato con un pugno il vetro del gabbiotto di guida nel corso di un banale diverbio con l’autista (l’uomo voleva scendere dalla porta anteriore anziché da quella centrale come previsto). Il passeggero violento, successivamente, è stato fermato dalla polizia. La corsa è stata interrotta. L’autista Amt è stato portato al pronto soccorso per accertamenti, visibilmente scosso.

Sull’episodio hanno espresso sdegno il segretario genovese dell’Ugl Roberto Piccardo e il segretario della Faisa Cisal Stefano Bertagni con tutte le altre organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

“Fortunatamente sembra che il collega non abbia riportato lesioni fisiche gravi, ma il trauma e il rischio corso sono enormi – dicono i sindacati – vogliamo sottolineare un dato positivo, il protocollo per la sicurezza che come sindacato abbiamo fortemente voluto e firmato con Amt e le istituzioni ha funzionato. La procedura è stata attivata correttamente e ha permesso l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine e l’arresto dell’aggressore da parte della polizia. Questo però non basta“.

“La linea 1 è una delle linee che da tempo, come organizzazioni sindacali, segnaliamo come tra le più critiche sotto il profilo della sicurezza. Proprio 16 giorni fa, come commissione Macchine, abbiamo inoltrato formale richiesta ad Amt di convocazione per affrontare il tema della tenuta e della sicurezza delle cabine di guida. A oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna convocazione”.

“Ci lascia perplessi che su temi così urgenti per la sicurezza di lavoratori e utenti i tempi siano così dilatati, mentre su altri fronti, ne abbiamo avuto prova in questi giorni, l’azienda sembra dimostrare ben altra celerità. Crediamo che le priorità debbano essere altre e che le risorse e le energie vadano concentrate prima di tutto sulla protezione del personale viaggiante”, continuano.

“Chiediamo ad Amt una convocazione immediata della commissione Macchine e un piano straordinario di verifica e potenziamento delle postazioni di guida su tutti i modelli, non solo sulla serie 7000, perché come dimostra l’episodio di ieri sera, il problema è trasversale. Non si può chiedere ai conducenti di svolgere un servizio pubblico essenziale sentendosi indifesi”, concludono i sindacati.