Ciclista insulta e prende a pugni autista di un bus. I sindacati: “Situazione fuori controllo”.

Genova. Non si ferma la scia di violenza ai danni del personale di trasporto pubblico locale. L’ennesimo episodio si è consumato nella giornata di ieri, intorno alle 12.30, a bordo di un autobus della linea 704 di Amt proveniente da Riva Trigoso e diretto a Chiavari.

Mentre il mezzo era fermo all’altezza di Cavi Borgo per consentire la salita e la discesa dei passeggeri, l’autista è stato colto di sorpresa da un ciclista. Sfruttando il finestrino del conducente aperto, l’uomo ha prima iniziato a inveire contro il lavoratore per poi passare rapidamente alle vie di fatto, cercando di colpirlo con diversi pugni al volto.

L’episodio è stato raccontanto da Fit-Cisl Liguria: “Grazie alla prontezza di riflessi, il conducente è riuscito a schivare i colpi diretti al viso. Tuttavia, nel gesto istintivo di ripararsi, ha riportato un trauma alla mano sinistra. Successivamente medicato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Lavagna, gli è stata diagnosticata una distorsione con una prognosi di 10 giorni”

“L’ennesima aggressione, l’ennesima situazione pericolosa per il personale Amt e tutto tace, nessuno interviene. La situazione, che ormai è fuori controllo, necessita di particolare attenzione e di interventi urgenti – commenta il sindacato – La Fit-Cisl Liguria, che da sempre condanna queste aggressioni, chiede un intervento importante dell’azienda e delle istituzioni responsabili della sicurezza dei lavoratori per far si che certe azioni siano adeguatamente prevenute e, nel caso si verifichino, adeguatamente condannate. La situazione, che ormai è fuori controllo, necessita di particolare attenzione e di interventi urgenti, prevenzione e formazione del personale per affrontare certe tipologie di avvenimenti, che non si manifestano più solo discussioni verbali, ma con vere e proprie aggressioni fisiche anche da parte degli utenti della strada. Anche questa volta la Fit-Cisl non resterà a guardare”.