Caro affitti, a Genova il canone è cresciuto del 30% in cinque anni. Aumentano le richieste di stanze

Genova. Il caro casa torna al centro del dibattito pubblico, tra proteste per il costo degli affitti, difficoltà di accesso agli alloggi e domanda di edilizia residenziale pubblica. A Genova, intanto, i dati sulle locazioni mostrano un mercato in cui cresce il valore complessivo dei canoni, mentre il numero delle abitazioni affittate per intero aumenta in misura più contenuta. Un quadro che si intreccia con la questione del potere d’acquisto e con le difficoltà di chi cerca una sistemazione sostenibile, dagli studenti fuorisede alle famiglie con redditi più bassi.

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2025 a Genova erano 12.826 le abitazioni affittate per intero con contratto registrato, contro le 12.044 del 2020. Nello stesso periodo, il canone annuo complessivo dichiarato per queste abitazioni è passato da circa 66,8 a 86,8 milioni di euro: un incremento di quasi il 30% in cinque anni, a fronte di una crescita del 6,5% del numero di immobili locati.

Dati che restituiscono un’indicazione sull’evoluzione economica del mercato, in un contesto nazionale in cui le retribuzioni lorde reali per dipendente nel 2025 risultavano ancora inferiori del 3,5% rispetto al 2019.

Il mercato delle locazioni: aumenta la richiesta di stanze singole

L’andamento del numero di abitazioni affittate non è stato lineare. Dopo il picco del 2021, quando gli immobili locati per intero erano 15.348, il dato è diminuito nei tre anni successivi, per risalire leggermente nel 2025. Una dinamica che non esclude difficoltà per chi cerca casa: la possibilità di trovare un alloggio a un prezzo sostenibile dipende anche dal reddito, dalla disponibilità di immobili e dalla tipologia di contratto.

Un altro elemento riguarda le porzioni di abitazioni locate, categoria che comprende anche gli affitti di singole stanze. A Genova sono passate dalle 1.571 del 2020 alle 3.416 del 2025, più che raddoppiando, con un incremento del 117,4%. Un dato che merita attenzione anche alla luce della domanda di alloggi da parte degli studenti e di chi, per motivi di lavoro o di studio, cerca una sistemazione temporanea.

Studenti fuori sede, cresce la domanda ma non gli alloggi

Il problema emerge con particolare evidenza per gli universitari. Nel settembre 2026 le richieste di alloggio presentate dagli studenti fuorisede idonei ai benefici Aliseo sono state quasi tremila, ma l’Agenzia regionale per il diritto allo studio gestisce 17 residenze universitarie a Genova e una a Savona, per un totale di 990 posti letto secondo i dati pubblicati sul sito.

Ad aprile il Comune ha pubblicato un bando che mette a disposizione di studenti e ricercatori 60 alloggi del patrimonio S.P.Im. originariamente destinati alla dismissione e ripensati come alloggi per studenti, in particolare fuori sede, iscritti a corsi di laurea universitaria degli atenei genovesi, dottorandi, ricercatori, visiting professor, studenti Erasmus.

A settembre, Sono 668 i posti letto in più per gli studenti universitari in Liguria grazie al Piano Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), sostenuto dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Di questi, 352 sono già realizzati e disponibili per gli studenti. Per accedervi è possibile rivolgersi agli enti regionali per il diritto allo studio o, secondo criteri di merito, direttamente ai gestori delle residenze.

Il nodo degli alloggi popolari

Accanto al mercato privato c’è quello dell’edilizia residenziale pubblica, chiamato a rispondere alla domanda di chi non riesce a sostenere i costi delle locazioni. A Genova, secondo l’aggiornamento del gennaio 2026, il patrimonio di alloggi comunali comprendeva 3.573 appartamenti, distribuiti nei diversi Municipi. Di questi, 1.006 risultavano sfitti e 206 erano già inseriti in programmi di manutenzione finanziati.

Al netto di altri 178 alloggi in disponibilità, tra cui quelli destinati all’autorecupero, alla mobilità, all’assegnazione o alla manutenzione ordinaria, restavano 622 appartamenti da recuperare, con necessità di interventi di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione degli impianti.

Un patrimonio che, almeno in parte, non può quindi essere immediatamente assegnato a chi ne ha bisogno. Il problema si misura anche attraverso le graduatorie: secondo la Uil Liguria ai bandi degli anni precedenti erano arrivate mediamente circa 4.000 domande. Di queste, circa 2.000 soddisfacevano i requisiti Isee e familiari necessari per entrare nella graduatoria, valida per due anni. Il divario tra la domanda e gli alloggi effettivamente disponibili restituisce dunque una delle dimensioni più critiche della questione abitativa.