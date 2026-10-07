Aeroporto di Genova, nei primi nove mesi del 2026 passeggeri in crescita del 7%

Genova. Nei primi nove mesi dell’anno l’aeroporto di Genova ha movimentato oltre 1,3 milioni di passeggeri, con una crescita del +7% rispetto al medesimo periodo del 2025.

Nel dettaglio, il trimestre luglio – settembre si è chiuso con un traffico passeggeri in crescita del +2% (oltre 500mila passeggeri movimentati), grazie ai risultati positivi di luglio e settembre che hanno più che compensato il lieve rallentamento registrato ad agosto.

Il contributo maggiore alla crescita si deve all’andamento del traffico internazionale che, nei primi nove mesi dell’anno, ha fatto registrare un incremento del +11% sul medesimo periodo del 2025, per un totale di 662.927 passeggeri movimentati. Positivo anche l’andamento del traffico domestico (624.418 mila passeggeri movimentati, +5% sul 2025).

Ai risultati del periodo luglio – settembre 2026 hanno contribuito in particolare la partenza di nuovi collegamenti con Alghero e Salerno e il rafforzamento dei voli per Olbia e Tirana.

“I risultati registrati nei primi nove mesi dell’anno evidenziano come l’Aeroporto di Genova stia proseguendo il percorso di crescita nonostante un contesto geopolitico complesso che genera ormai da tempo incertezza, in primo luogo per i vettori aerei, chiamati a far fronte a un costo particolarmente elevato del carburante – ha affermato Francesco D’Amico, direttore generale dell’Aeroporto di Genova -. Occorre guardare con realismo al futuro – ha proseguito D’Amico. Come molti qualificati operatori hanno osservato, per il trasporto aereo europeo i prossimi mesi non saranno semplici per l’effetto combinato di fattori esterni che riguardano l’intero settore, di cui il rincaro del jet fuel è il principale”.

“I risultati dei primi nove mesi sono un segnale positivo per l’Aeroporto di Genova e per il territorio. Ci dicono che c’è una domanda alla quale lo scalo può rispondere e sulla quale possiamo costruire una prospettiva di sviluppo. Il nostro compito è dare continuità a questa crescita, creando le condizioni perché il Colombo possa esprimere pienamente le proprie potenzialità. Questo significa lavorare sui collegamenti, sulla qualità dei servizi e sull’infrastruttura, mettendo lo sviluppo dell’aeroporto in relazione con le esigenze delle imprese, del turismo e delle persone. È una responsabilità che riguarda Genova e la Liguria, ma anche un bacino più ampio: l’accessibilità del territorio è una condizione essenziale della sua competitività. I numeri ci incoraggiano e ci impegnano. Per trasformare questi risultati in una crescita stabile servono investimenti, capacità industriale e una visione condivisa tra i soci e il territorio. In questa prospettiva si inserisce la gara che intendiamo avviare a breve per la cessione di quote e l’ingresso di un partner industriale capace di sostenere lo sviluppo dello scalo. È su queste basi che stiamo lavorando, con attenzione anche alle opportunità per chi vi lavora e alla crescita dell’occupazione”, ha dichiarato Matteo Paroli, presidente dell’Aeroporto di Genova.