Aeroporto di Genova, la società vale fino a 17 milioni: in autunno il bando per il nuovo partner

Genova. Il consiglio di amministrazione di Aeroporto di Genova ha rinnovato all’unanimità per ulteriori due anni l’incarico al direttore generale Francesco D’Amico e ha esaminato gli esiti delle due valutazioni indipendenti sul valore economico della società, commissionate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e dalla Camera di Commercio di Genova.

La conferma del direttore generale, sottolinea l’aeroporto, assicura continuità alla gestione dello scalo nella fase di preparazione della procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo partner industriale.

Le due valutazioni sono state commissionate separatamente dai soci in attuazione dell’accordo sottoscritto il 20 febbraio 2026. L’analisi affidata dall’Autorità di Sistema Portuale all’advisor PwC ha individuato un valore della società compreso tra 14,9 e 15,9 milioni di euro. La relazione dell’Università di Genova, incaricata dalla Camera di Commercio e pervenuta nei giorni scorsi, indica un intervallo tra 15,4 e 17 milioni di euro.

Le analisi, sottolineano ancora da Aeroporto di Genova, restituiscono risultati sostanzialmente coerenti, con intervalli di valutazione parzialmente sovrapponibili. La loro presentazione al consiglio consente di proseguire gli approfondimenti necessari alla definizione della procedura, con l’obiettivo di pubblicare il bando nel corso dell’autunno.

“La conferma unanime di Francesco D’Amico esprime la fiducia del consiglio nel lavoro del direttore generale e assicura continuità alla gestione mentre prepariamo un passaggio rilevante per l’aeroporto – dichiara il presidente Matteo Paroli – Le due valutazioni indipendenti restituiscono un quadro coerente e confermano il valore dell’Aeroporto di Genova. È una base concreta che ci consente di affrontare con fiducia la procedura di evidenza pubblica e il confronto con il mercato. Riteniamo che lo scalo abbia potenzialità sulle quali un partner industriale possa investire, mettendo a disposizione competenze, relazioni commerciali e i progetti infrastrutturali di sviluppo. Il nostro compito è costruire una procedura capace di far emergere le proposte migliori e di dare all’aeroporto una prospettiva di crescita duratura, nell’interesse del territorio e dei lavoratori, con opportunità anche per nuova occupazione”.