Aeroporto di Genova, nuovi collegamenti con Olbia e Alghero per le feste di Natale

Genova. Nuove rotte dall’aeroporto di Genova operate da Aeroitalia per le feste natalizie. La compagnia ha annunciato l’attivazione di due collegamentia aggiuntivi da e per la Sardegna, con Alghero e Olbia.

L’iniziativa, spiegano da Aeroitalia, punta a offrire ai passeggeri ulteriori opportunità di viaggio in un periodo di intensa mobilità, caratterizzato da ricongiungimenti familiari e spostamenti di fine anno.

I collegamenti saranno operati nelle seguenti date e con i seguenti orari:

· Genova – Olbia: 24 dicembre, 30 dicembre, 2 gennaio, 6 gennaio: alle ore 12:30 – 14:00

· Olbia – Genova il 24 dicembre e il 2 gennaio alle ore 14:40 – 16:10; il 30 dicembre e il 6 gennaio alle ore 10:20 – 11:50

· Genova – Alghero: 23 dicembre, 26 dicembre, 29 dicembre, 4 gennaio: alle ore 12:30 – 14:10

· Alghero – Genova alle ore 14:50 – 16:30

“Con questi nuovi collegamenti speciali per il periodo natalizio, Genova rafforza il proprio ruolo nei collegamenti con la Sardegna, offrendo ai passeggeri ulteriori opportunità di viaggio in una delle fasi dell’anno più importanti per i ricongiungimenti familiari e gli spostamenti verso l’isola. L’attivazione dei voli tra Genova, Alghero e Olbia consolida ulteriormente la nostra presenza sul territorio e ci consente di rispondere a una domanda particolarmente intensa nel periodo delle festività”, ha detto Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia.

“I nuovi collegamenti speciali per Alghero e Olbia che saranno riattivati per le prossime festività natalizie dopo la positiva esperienza della stagione estiva testimoniano l’attenzione di Aeroitalia per l’aeroporto di Genova e il territorio e rappresentano un segnale di fiducia della compagnia aerea nel percorso di crescita e ammodernamento dello scalo – aggiunge Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova. – Questi nuovi voli rafforzano ulteriormente la partnership tra il nostro aeroporto e Aeroitalia, nata lo scorso febbraio, con l’apertura di una base operativa. Ringraziamo il vettore aereo e siamo felici e orgogliosi di mettere a disposizione dei viaggiatori nuove opportunità di viaggio in un periodo dell’anno così importante come quello natalizio”.

A oggi Aeroitalia opera da Genova otto tratte: Alghero, Cagliari, Ragusa, Catania, Roma Fiumicino, Olbia, Palermo e Salerno.