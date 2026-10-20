Lutto nella Cisl: addio a Ettore Torzetti, segretario generale aggiunto Fnp Cisl Liguria

Genova. Addio a Ettore Torzetti, storico segretario della Fit Cisl Liguria che si era occupato a lungo di trasporti per poi ricoprire importanti ruoli nazionali, prima sempre nei trasporti e poi nel sindacato dei pensionati della Cisl.

“La scomparsa di Ettore Torzetti lascia un vuoto immenso, nella Cisl e nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e di condividere con lui un pezzo di strada – si legge in una nota del sindacato – Come Cisl Liguria, vogliamo ricordarlo soprattutto per l’uomo che è stato. Ettore aveva qualità straordinarie che non si improvvisano e che vanno ben oltre i ruoli ricoperti: la profonda sensibilità, la sua capacita di sdrammatizzare anche le situazioni più difficili con intelligenza e con un’ironia penetrante e quella rara integrità morale che si riconosce nei fatti, giorno dopo giorno, senza bisogno di proclami”.

“Nel suo impegno, prima alla guida della Fit Cisl Liguria e poi come segretario generale aggiunto della Fnp Cisl Liguria, ha saputo mettere al centro le persone, le loro preoccupazioni, le loro speranze. Lo ha fatto con costante dedizione, senza mai perdere di vista il senso più autentico del proprio lavoro e il riferimento ai valori della Cisl in cui credeva profondamente”.

“Oggi sentiamo ancora più prezioso il suo modo di intendere l’ impegno sindacale durato tutta una vita e le relazioni umane che ha saputo costruire e che mancheranno a chi lo ha conosciuto davvero”.