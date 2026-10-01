Acquedotto storico di Genova, sabato 3 ottobre torna la giornata di pulizia

Genova. Torna l’appuntamento annuale con la manutenzione collettiva dell’antica via dell’acqua. Appuntamento sabato 3 ottobre, a partire dalle 9, insieme alle associazioni del territorio per risistemare il tracciato dell’acquedotto storico genovese.

La Federazione per la tutela e la valorizzazione dell’acquedotto storico della Val Bisagno, all’interno del patto di collaborazione del municipio Media Val Bisagno, invita i cittadini a partecipare attivamente alla manutenzione del sentiero.

L’iniziativa nasce con lo scopo di unire istituzioni, associazioni e cittadini nella tutela di un’opera architettonica monumentale che si snoda lungo la Val Bisagno e che per nove secoli ha rifornito di acqua la città di Genova.

I volontari potranno raggiungere i diversi punti di ritrovo dislocati lungo il tracciato dell’acquedotto dove troveranno altri volontari che fanno parte delle Associazioni della Federazione. Durante la pulizia i volontari si occuperanno soprattutto di eliminare erba infestante e rovi.

Sacchetti per la raccolta e alcuni piccoli attrezzi saranno messi a disposizione dalle diverse associazioni, così come i guanti (ma in numero limitato, per cui è consigliabile portare i propri).

Di seguito l’elenco completo delle associazioni coinvolte e i punti di ritrovo:

AMICI DI PONTE CARREGA: ritrovo in via Lodi (fermata del bus 474), in prossimità dell’imbocco dell’Acquedotto storico.

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTICO ACQUEDOTTO E ANPI PROVINCIALE: ritrovo all’incrocio tra Salita Serroni e Acquedotto storico.

CAI ULE: ritrovo presso Pino Sottano all’imbocco dell’Acquedotto storico.

CIRCOLO SERTOLI e AIB VALBISAGNO: ritrovo dalla Casetta dei Filtri di Via alle Brughe.

ASSOCIAZIONE GAU: ritrovo in Piazza Giuliano Suppini, 4 (Fermata linea 13 AMT Struppa 10/Suppini).

SCOUT GE20: ritrovo presso la Chiesa di Molassana alta N.S. Assunta.

VOLONTARI PRELI: ritrovo all’inizio Acquedotto storico di via Lodi (sopra Istituto Suore di Ravasco).

VOLONTARI DEI SENTIERI E CAI LIGURE: ritrovo presso Ponte Fleming a Molassana.

La partecipazione è aperta a tutti. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo con pantaloni lunghi, scarpe adatte a percorsi escursionistici e portare con sé dei guanti da giardinaggio.