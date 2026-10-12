Accarezza e tenta di baciare una sua dipendente: pizzaiolo condannato a un anno e sei mesi

Genova. Avrebbe accarezzato e baciato una ragazza contro la sua volontà approfittando del fatto che la giovane quella sera aveva lavorato nella sua pizzeria da asporto. Erano rimasti soli, lui le aveva fatto dei complimenti e poi era passato all’azione. Lei era riuscita a divincolarsi ed era fuggita dal locale dove l’attendeva il suo ragazzo.

Per questo un pizzaiolo peruviano di 51 anni è stato condannato in abbreviato a un anno e sei mesi per violenza sessuale dalla giudice Antonia Di Lazzaro. I fatti sono stati inquadrati dalla stessa procura come di “minore gravità”.

L’episodio risale all’agosto di un anno fa. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, che ha 20 anni, l’uomo, che lei aveva conosciuto tramite un amico comune, le aveva offerto di lavorare saltuariamente nel suo locale. Quella sera le aveva offerto da bere al termine del turno mentre lei aspettava il fidanzato per andare a ballare Poi con la scusa di farle un massaggio le aveva leccato la schiena e il collo per poi girarla cercando di baciarla in bocca.

L’uomo, assistito dall’avvocato Cristiano Mancuso, si era difeso dicendo di non averla mai baciata in bocca ma di averle dato solo due baci sulla guancia per salutarla mentre usciva dopo che le aveva offerto di tornare a lavorare la domenica successiva e lei aveva accettato.