  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sestri ponente

Abbandona un camion di rifiuti nei campi: rintracciato grazie alle telecamere

Gli agenti sono risaliti al presunto responsabile grazie alla segnalazione di un cittadino e ai successivi accertamenti

Generico ottobre 2026
Genova. Un venticinquenne di nazionalità romena è stato deferito all’Autorità giudiziaria per l’abbandono di una rilevante quantità di materiali edili nei campi di via Monte Timone, a Sestri Ponente.
Gli accertamenti della Polizia Locale sono partiti dalla segnalazione di un residente, che aveva fornito alcuni elementi relativi all’autocarro utilizzato. Attraverso l’analisi delle immagini disponibili e una serie di successivi riscontri, gli agenti sono riusciti a individuare un autocarro riconducibile al venticinquenne, titolare di un’attività nel settore dei materiali ferrosi ed edili.
L’uomo è stato quindi convocato presso gli uffici della Polizia Locale e ascoltato in merito ai fatti. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà. Saranno inoltre avviate le procedure previste per la rimozione dei materiali e il ripristino dello stato dei luoghi.
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.