Abbandona un camion di rifiuti nei campi: rintracciato grazie alle telecamere

Genova. Un venticinquenne di nazionalità romena è stato deferito all’Autorità giudiziaria per l’abbandono di una rilevante quantità di materiali edili nei campi di via Monte Timone, a Sestri Ponente.

Gli accertamenti della Polizia Locale sono partiti dalla segnalazione di un residente, che aveva fornito alcuni elementi relativi all’autocarro utilizzato. Attraverso l’analisi delle immagini disponibili e una serie di successivi riscontri, gli agenti sono riusciti a individuare un autocarro riconducibile al venticinquenne, titolare di un’attività nel settore dei materiali ferrosi ed edili.

L’uomo è stato quindi convocato presso gli uffici della Polizia Locale e ascoltato in merito ai fatti. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà. Saranno inoltre avviate le procedure previste per la rimozione dei materiali e il ripristino dello stato dei luoghi.