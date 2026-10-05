Genova. Problemi al traffico questa mattina sull’autostrada A7 Milano Genova in direzione del capoluogo ligure per un camion in fiamme all’altezza del km 127. Autostrade per l’Italia ha chiuso il tratto tra Bolzaneto e Genova Ovest intorno alle 10.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale del primo tronco di Aspi e la polizia stradale. Il traffico è bloccato con diversi chilometri di coda peraltro in un orario di flussi piuttosto importanti dalle regioni del Nord Italia vista l’apertura del Salone Nautico.

Il rogo tra il casello di Bolzaneto e il bivio A7/A12. Non ci sono stati feriti anche se la Croce Bianca di Bolzaneto è stata chiamata per supportare i soccorsi.

Il mezzo pesante trasportava sacchi di mangime per animali. Il camionista ha staccato il rimorchio dalla motrice ed è sceso autonomamente. I pompieri stanno scavando sotto il materiale ancora incandescente con una ruspa per spegnere le braci.

Attualmente, nel tratto interessato, si registrano 2 km di coda in direzione Genova. Inoltre, si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, per l’uscita obbligatoria.

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Camion che trasporta mangime in fiamme sull’A7 a Bolzaneto

Chi viaggia verso Genova/Sestri Levante deve uscire a Genova Bolzaneto e, dopo aver percorso la viabilità cittadina, può rientrare in autostrada a Genova ovest.

In alternativa, si consiglia di percorrere la A26 dei Trafori in direzione Genova.