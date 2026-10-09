“A teatro nessuno è straniero”, torna in Valpolcevera la rassegna della compagnia del Suq

Genova. Un Arlecchino cinese, cene conviviali, la storia di una Latindonna, Griot de Zena, un concerto di corpi e voci per dire che “A teatro nessuno è straniero”. Solo alcuni appuntamenti della seconda edizione della rassegna ideata dalla Compagnia del Suq per unire persone di culture e lingue diverse. “A teatro nessuno straniero” fa eco ai recenti fatti di cronaca, ma si ispira al progetto sviluppato a Milano dall’Associazione Culturale Ateatro con la Comunità Sant’Egidio, a partire dal 2022. L’obiettivo è lo stesso: la convivenza tra culture e il superamento degli stereotipi. Diretta da Carla Peirolero e Silvia Nocentini di NoOx Worldwide, la rassegna si estende dal 10 ottobre al 12 dicembre 2026 in tre quartieri di Genova: Certosa, Rivarolo e Pontedecimo, rafforzando la propria presenza in Valpolcevera.

«I linguaggi dell’arte e della cultura sono da sempre potenti strumenti di dialogo, inclusione e rigenerazione urbana – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari – Con la seconda edizione di “A teatro nessuno è straniero”, sostenuta attraverso il Bando Periferie, la Valpolcevera e i suoi quartieri si confermano spazi vivi di partecipazione sociale e di incontro tra storie e comunità differenti. Progetti come questo dimostrano come la cultura capillare e diffusa sappia valorizzare il territorio, superare le barriere linguistiche e culturali e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità coesa e aperta».

Teatro, musica, incontri e workshop invadono il ponente della città per vivere nei luoghi emblematici delle trasformazioni sociali, culturali e urbane che la attraversano. Il Progetto è vincitore del Bando Periferie 2026 del Comune di Genova – Ministero della Cultura. Si è radicato nel territorio grazie alla collaborazione con una rete di partner territoriali che ha contribuito in modo determinante al successo dell’edizione 2025: Teatro SOC di Certosa, Progetto QRCode, Casa di Quartiere 13D, Circolo Perugina, CIV Certosa; ad essi si aggiungono per questa seconda edizione la SOMS Fratellanza APS diPontedecimo, la Associazione Mediatori Interculturali Liguria. Continua poi la collaborazione per i temi su partecipazione e rinnovamento del pubblico con l’ Associazione Ateatro. Partner sostenitore è Coop Liguria.

Il principio ispiratore di “A teatro nessuno è straniero” è rendere facile la partecipazione alle arti performative – il teatro ma anche la musica, con il suo linguaggio che ha saputo, più della prosa, anticipare i cambiamenti – con un’attenzione speciale ai giovani e alle persone dal background migratorio. Perché nessuno si senta escluso. Per fare “sentire a casa” chi partecipa, anche chi non va abitualmente a teatro, con un linguaggio accessibile e artisti di diverse provenienze. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito, per i due spettacoli al Circolo Perugina è richiesta la tessera ARCI.

La seconda edizione inizia sabato 10 ottobre a Certosa con tre appuntamenti. Nella Casa di Quartiere 13 D dalle 11 alle 13 si tiene il primo di sei incontri del Workshop teatrale di comunità a cura di Irene Lamponi e Carla Peirolero.

Sempre il sabato nelle strade di Certosa, dalle 15 alle 17 prende il via anche il Workshop musicale Griot de Zena, a cura di DAB e MARE, composto anche in questo caso da sei incontri, fino al 12 dicembre, dal prossimo ospitato al Circolo Perugina di Rivarolo.

Il terzo appuntamento di sabato 10 ottobre, alle 16 alla Radura della Memoria, è l’esibizione del dj MattOne con il lancio del Progetto Qr Code. Il suono di MattOne parte dall’hip hop, dal breakbeat e dal funk per evolvere verso l’afrohouse e l’afro tech.

Sabato 17 ottobre appuntamento alle ore 17 al Teatro SOC Certosa per “EveryBody Percussion”, concerto per voci e corpi con Federica Loredan. Intrecciando la formazione musicale con l’esperienza nel mondo della danza, Loredan propone un approccio inclusivo e divertente, in cui il corpo diventa strumento musicale, espressivo, di relazione, attraverso l’uso della voce, la percussione corporea e il movimento. Consigliati abiti comodi e scarpe da ginnastica. Preferibile l’iscrizione a teatro@suqgenova.it o al numero whatsapp 329 2054579.

La serata prosegue alle ore 18 in via Piombino per il dj set di Dj Turbolenta, che contamina il clubbing contemporaneo con le melodie tradizionali nordafricane e arabe.

Sabato 7 novembre alle 17 il Circolo Perugina ospita “Memorie di una Latindonna/Memorias de una hembra Latina” di e con Kalua Rodriguez, attrice e operatrice culturale. Uno spettacolo autobiografico nato dalla sua esperienza di donna cubana, latinoamericana, nera e migrante in Italia. Attraverso memoria, ironia e racconto teatrale, la protagonista attraversa stereotipi legati al corpo e alla donna latina, lingua, famiglia, amore, maternità e nuovi codici culturali. Il viaggio diventa un percorso di trasformazione identitaria, per capire cosa resta di ciò che eravamo e cosa nasce dall’incontro tra due mondi.

Strettamente legato a questo spettacolo è il workshop che Kalua Rodriguez inizia alle 18, dove il pubblico è invitato a tornare verso la propria biografia con. “Lo spettacolo sei tu/El scenario eres tú”. Segue una cena conviviale.

Sabato 28 novembre il Circolo Perugina alle 17.30 ospita l’incontro “A teatro nessuno è straniero”, che coinvolge esperti, operatori e la cittadinanza al confronto fra le esperienze di Milano e Genova. È realizzato in collaborazione con Associazione culturale Ateatro ATS, curato con Mimma Gallina, Oliviero Ponte di Pino, Giulia Tollis.

Alle 21 va in scena “ArleChino. Traduttore – traditore di due padroni” di Cristina Pezzoli e Shi Yang Shi, che ne è protagonista nei panni di un Arlecchino cinese, che unisce due tradizioni e due culture. Lo spettacolo vede in scena un artista di grande professionalità, nato a Jinan, nel Nord della Cina,e arrivato in Italia a 11 anni. Diplomato alla Scuola Paolo Grassi, grazie all’incontro con Cristina Pezzoli e con il Progetto Compost di Prato, ha dato vita a questo lavoro che racconta il suo essere crocevia di identità spezzate, così come è spezzata la parola italiana Arlecchino.

Sabato 12 dicembre la seconda edizione il Progetto si conclude alle ore 18 alla SOMS Fratellanza di Pontedecimo con “Il cerchio delle storie/Circles of Stories”, una performance collettiva con la Compagnia del Suq, la Nuova Zena e con i partecipanti ai workshop. In questa occasione sarà celebrata la cerimonia del thè, in collaborazione con l’Associazione Mediatori Culturali della Liguria. Segue una cena conviviale con ballo liscio e brindisi di Buon Natale.