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L'intervento

A fuoco un box a Santa Margherita Ligure: vigili del fuoco al lavoro

E' successo nel pomeriggio in via Somalia. Tagliate le lamiere della serranda per entrare

Generico ottobre 2026
San Margherita Ligure. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo, con l’appoggio di una squadra dalla sede centrale, sono intervenuti a Santa Margherita Ligure, in via Somalia, per un incendio sviluppatosi in un box.
Una volta tagliate le lamiere della serranda di è provveduto allo spegnimento. Nel contempo è stato appurato che la tubazioni del gas non avesse subito danni e che nelle abitazioni soprastanti non vi fossero inquilini da soccorrere.
Sul posto anche carabinieri, polizia locale e 118,
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