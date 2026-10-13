A fuoco un box a Santa Margherita Ligure: vigili del fuoco al lavoro

San Margherita Ligure. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo, con l’appoggio di una squadra dalla sede centrale, sono intervenuti a Santa Margherita Ligure, in via Somalia, per un incendio sviluppatosi in un box.

Una volta tagliate le lamiere della serranda di è provveduto allo spegnimento. Nel contempo è stato appurato che la tubazioni del gas non avesse subito danni e che nelle abitazioni soprastanti non vi fossero inquilini da soccorrere.

Sul posto anche carabinieri, polizia locale e 118,