“A cena con Macbeth” in prima nazionale al teatro della Tosse dal 15 al 25 ottobre

Genova. A cena con Macbeth è la nuova produzione di Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, firmata da Emanuele Conte, a Genova in prima nazionale dal 15 al 25 ottobre.

Conte torna a confrontarsi con la tragedia shakesperiana – dopo averne portato in scena la parodia più grottesca in Ubù Re Scatenato dello scorso autunno – in un nuovo adattamento che ne vuole restituire la sostanza più pura e brutale.

Pur mantenendo i temi centrali della tragedia, Conte mette al centro il rapporto d’amore tra Macbeth e Lady Macbeth, esplorando e rivelando la radice più intima ed umana – spesso trascurata dalla critica tradizionale – della loro unione tanto viscerale e simbiotica.

Due personaggi e il loro dramma, due metà di uno stesso essere che si scambiano la pelle, incarnando ora l’ambizione pura e spietata, ora la coscienza lacerata e paralizzata dal terrore; un dolore che si trasforma in violenza e desiderio folle di supremazia, innescando una spirale di brutalità che li destinerà, inevitabilmente, ad una reciproca dissoluzione.

Lo spettacolo si consuma attorno alla tavola di un banchetto, in uno spazio opprimente che cambia forma di continuo, da luogo reale, ad altare, a labirinto dell’anima.

Una cena macabra e grottesca preparata ad arte da tre Streghe che hanno perduto ogni solennità, cuoche sguaiate, volgari e terragne che cucinano la trama condendola di amara ironia.

Un’esplorazione spietata della bramosia umana, dove delitti, vendette e tradimenti siedono alla stessa tavola e si consumano all’ombra delle buone maniere, non senza strappare qualche sorriso beffardo.

Dopo Genova, lo spettacolo sarà in scena a Milano al Teatro Fontana dal Sala Fontana il 28, 29, 30 ottobre 2026.