Zueni Festival al via a Chiavari, Bucci preannuncia la “Fabbrica delle idee” a Genova

Chiavari. “Zueni Festival è un appuntamento ormai radicato che dà un contributo importante nel rendere la Liguria, e il Tigullio in particolare, una terra ancora più incline al nuovo e all’impresa. Il festival si concentra su due temi a me particolarmente cari, giovani e imprenditoria. Tra una settimana presenteremo a Genova la Fabbrica delle Idee, uno spazio nel cuore del Waterfront che accoglierà imprese innovative e start up da tutta la Liguria e non solo: iniziative come questa e come Zueni Festival sono fondamentali per coltivare il futuro nostro e dei nostri ragazzi”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi alla Società Economica di Chiavari alla quarta edizione di Zueni Festival, il festival dell’imprenditorialità giovanile del Tigullio.

“Il format del ‘pitch’, nel quale bisogna illustrare la propria visione imprenditoriale in un tempo stabilito, mi è sempre piaciuto – continua il presidente Bucci -. Mi ricorda molto i tempi in cui ero negli Stati Uniti, dove esperienze di questo tipo sono molto diffuse. Negli USA si parla anche di “elevator speech”: l’idea è che, se in ascensore incontri una persona importante, hai trenta secondi per raccontarle cosa stai facendo. Qui abbiamo qualcosa di simile, ma soprattutto abbiamo l’opportunità di dare spazio ai giovani permettendo di presentare le proprie idee e capire se possono funzionare. Sono davvero contento che dal territorio nascano iniziative di questo tipo, che rappresentano un supporto fondamentale per chi deve affacciarsi al futuro”.

“Sviluppo e innovazione arrivano dai giovani, che devono avere l’opportunità di formarsi anche all’estero per poi riportare le loro conoscenze qui – continua il presidente Bucci -. Se ci sono persone che vanno all’estero per fare nuove esperienze, ce ne devono essere altrettante che vengono da noi: il sistema deve essere un volano capace di aprire sempre le porte senza mai chiuderle alle novità”.