Zsl Stadio, il Comune estende il perimetro: ecco dove sarà vietato parcheggiare durante le partite

Genova. Il Comune di Genova estende la Zsl Stadio, l’area in cui solo i residenti (e altre categorie autorizzate) possono parcheggiare in occasione delle partite allo stadio Ferraris. Il nuovo perimetro, studiato per “tutelare maggiormente i residenti“, comprende anche la parte occidentale di San Fruttuoso (incluso corso Monte Grappa) e praticamente tutta Staglieno con via Burlando e i dintorni dello svincolo di Genova Est. Ma alcune novità riguardano anche la disciplina della sosta. L’entrata in vigore è subordinata all’installazione della segnaletica stradale, stimata in circa due mesi di tempo.

Nelle strade comprese nel nuovo perimetro, il divieto di sosta e di fermata sarà applicato, in via generale, da due ore prima dell’inizio delle manifestazioni fino a un’ora dopo la loro conclusione, ferme restando le specifiche disposizioni previste per alcune strade e aree.

I residenti muniti dell’apposito contrassegno Zsl Stadio, o di altro titolo autorizzativo previsto dalle vigenti modalità comunali (compreso il contrassegno Blu Area per la sosta nelle zone ricadenti all’interno della perimetrazione), potranno continuare a sostare negli spazi consentiti. Sono inoltre confermate le deroghe per le altre categorie autorizzate, tra cui mezzi di soccorso, forze dell’ordine, vigili del fuoco, veicoli al servizio di persone con disabilità, operatori economici aventi sede nell’area, veicoli merci parcheggiati negli appositi settori di sosta, veicoli dei medici in visita domiciliare muniti di apposito contrassegno. Sono sempre esclusi motocicli e ciclomotori.

“La nuova regolamentazione della sosta limitata in zona stadio è il frutto di uno studio molto approfondito svolto insieme ai Municipi interessati con un obiettivo molto chiaro: attenuare i disagi che gli eventi al Ferraris arrecano a residenti e attività commerciali – spiega l’assessore alla Mobilità, Emilio Robotti – Lo stadio, anche in virtù del ritorno dei grandi concerti voluto dall’amministrazione, è una grande risorsa per la città, ma occorre rispettare il diritto di chi vive e lavora nella zona a non essere troppo danneggiato prima, durante e dopo gli eventi. L’aggiornamento della normativa va proprio nella direzione di tutelare abitanti, lavoratrici e lavoratori, andando ad estendere il perimetro della zona a sosta limitata e mantenendo ovviamente le deroghe per tutte le categorie già autorizzate”.

“Invitiamo chi si reca allo stadio – l’appello dell’assessore Robotti – a privilegiare se possibile il trasporto pubblico locale, che ricordo essere sistematicamente rafforzato proprio in occasione degli eventi ludico-sportivi, o a utilizzare in alternativa mezzi a due ruote come moto, scooter e biciclette, optando magari per i veicoli disponibili in sharing”.

Il nuovo perimetro della Zsl Stadio: ecco le vie interessate

L’ampliamento è stato definito attraverso il confronto tra la direzione Mobilità e i Municipi interessati, che hanno espresso parere favorevole. La nuova perimetrazione comprende ulteriori porzioni della Bassa e Media Val Bisagno e, secondo l’amministrazione di Tursi, “consente di coordinare in modo più chiaro le regole della circolazione e della sosta, migliorando la gestione della mobilità nei giorni degli eventi e riducendo l’impatto sui quartieri prossimi allo stadio”.

MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

Il nuovo perimetro si sviluppa lungo: largo Giardino, via Burlando, via delle Ginestre, via Caderiva nel tratto tra via delle Ginestre e via Bobbio, via Bobbio tra via Caderiva e piazzale Resasco, salita di San Pantaleo tra via Superiore del Veilino e il civico 16, via Superiore del Veilino, piazzale Resasco, via Piacenza, Lungobisagno Istria tra ponte Monteverde e via Toti, via Toti tra Lungobisagno Istria e via Tortona, le vie Tortona, Rovereto, Monte Nero, Monte Rosa, Costa e dei Platani con le relative diramazioni, piazzale Valery e via Ricca fino a salita Spagnoletta. Ponte Monteverde resta escluso dalla delimitazione.

MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

Il nuovo perimetro comprende via Ameglio, via Robino, via Giglioli, viale Centurione Bracelli nei tratti tra via Robino e salita dell’Aquila e tra via Coppedè e salita Gerbidi, via Viazzi, via Coppedè, salita Gerbidi fino a vico Fontanino, via Calcinara, salita dell’Orso nel tratto tra via dell’Oratorio e via Amarena, via Amarena, salita Bosco Pelato, via Marchini tra via Amarena e piazza Solari, piazza Solari, via G.B. D’Albertis, via Giacometti, corso Sardegna fino al sottopasso ferroviario, il tracciato ferroviario tra corso Sardegna e passo Borgo Incrociati, corso Monte Grappa e Largo Giardino. Restano esclusi salita dell’Aquila, vico Fontanino nel tratto che conduce a salita Gerbidi, via Casini tra via Olmo e via della Mimosa, via della Mimosa, via Fereggiano tra via del Capriolo e il civico 36, via del Monte tra il civico 54 e salita dell’Orso, il tratto di salita dell’Orso tra via del Monte e via dell’Oratorio e piazza Martinez.

Le autorizzazioni continueranno a essere rilasciate dai Municipi competenti secondo le modalità previste dal servizio comunale.