Genova. “Vi siete presentati sul palco che sembravate usciti da un diciottesimo e invece avete spaccato”. Le Distanze, band indie-rock da Genova, Serra Riccò e Trani (da qui il nome del gruppo) ha sbalordito i giudici di X Factor e ha ottenuto i quattro sì che valgono il passaggio del turno delle audition del talent show in onda su Sky, Now e Canale8.

Una performance esplosiva quella de Le Distanze Andrea Pagella (20 anni), Corinna Lanari (23 anni) e Saverio Campese (20 anni), che si sono misurati con una cover di “Space Monkey” dei Placebo. Paillettes e distorsori per l’esibizione che è stata seguita, ieri, da decine di migliaia di persone.

Nonostante la giovane età Le Distanze suonano insieme già da anni, precisamente dal 2020 ed è proprio nell’anno del covid che hanno sperimentato per la prima volta le difficoltà di provare “a distanza” tra Genova centro, l’entroterra e Trani. Al loro attivo hanno già alcuni singoli, diversi premi vinti in giro per l’Italia (tra cui il Fatti Sentire Festival) e live di peso come l’apertura del concerto degli Who e di Tom Morello al Firenze Rock nel 2023.

Le Distanze

Andrea, pianista e cantante della band, compositore e tastierista, ha frequentato il conservatorio di Genova. Saverio, il batterista, vive fuori Liguria ma è finalmente deciso a trasferirsi. La bassista e corista Corinna, di Serra Riccò, è la parte razionale del gruppo: “Difficile sopportare gli altri due ma in fondo sono i miei fratelli, la mia vita”, ha detto la componente de Le Distanze sul palco di X Factor.

Nella stessa puntata di X Factor sul palco Genova è stata rappresentata degnamente anche da un altro artista, Gabriele Duville. 27, operaio disoccupato, non ha passato il turno cantando con voce profonda la sua versione di “I Won’t Back Down” di Tom Petty, ma ha portato in scena, tra le righe, alcuni messaggi di critica sociale. Duville, che è anche poeta, è conosciuto in città per la sua partecipazione alle serate di Poetry Slam. Il suo stile è stato comunque apprezzato dai giudici che gli hanno suggerito di proseguire nel percorso artistico.

Il capoluogo ligure dunque torna a far indirettamente parlare di sé nel talent musicale più noto (e longevo) d’Italia, dopo il successo già incassato la scorsa settimana da un’altra musicista, la 18enne Alice Fregoso, ormai “virale” sui social con la sua cover di “Disfruto”.