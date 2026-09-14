Wwf esclusa dalla commissione su Amt, i comitati: “Garantire plurarlismo e ascolto delle voci della società civile”

Genova. “La Rete Genovese dei Comitati e delle Associazioni esprime la propria netta contrarietà alla decisione del Comune di Genova di escludere il Wwf Genova dalle audizioni della Commissione consiliare del 10 settembre, dedicata alla situazione di AMT e al relativo piano di risanamento”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa con il quale la Rete Genovese dei Comitati torna sul dossier della crisi Amt, commentando i recenti lavori in commissione comunale. “Un portavoce del Gruppo di Lavoro Mobilità della Rete Genovese è stato audito nel corso della seduta, risultando di fatto l’unica voce espressione dei comitati territoriali e delle associazioni della società civile – continua la nota – Riteniamo tuttavia necessario ribadire un principio fondamentale che ispira la nostra azione: la Rete non si sostituisce alle singole realtà che la compongono, né alle associazioni e ai soggetti impegnati sul territorio, i quali devono poter esercitare pienamente il diritto di esprimere autonomamente le proprie posizioni nelle sedi istituzionali competenti”.

“Il diritto alla partecipazione e alla trasparenza sono valori fondativi della Rete Genovese e hanno caratterizzato anche il confronto pubblico che ha accompagnato la recente campagna elettorale per le elezioni comunali – conclude la nota – Confidiamo che l’esclusione del Wwf Genova sia stata determinata esclusivamente da un disguido tecnico o organizzativo. Allo stesso tempo, auspichiamo che simili episodi non abbiano a ripetersi in futuro, affinché siano sempre garantiti il pluralismo, la partecipazione e l’ascolto delle diverse voci della società civile”.