Al via Wiki Loves Monuments Liguria, al centro degli scatti ville e palazzi storici: come partecipare

Liguria. Parte a settembre, la decima edizione di Wiki Loves Monuments Liguria, capitolo locale di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico organizzato ogni anno dai volontari di Wikimedia Italia. L’iniziativa coinvolge fotografi professionisti e amatoriali con l’obiettivo di documentare il patrimonio e la bellezza ligure e italiana su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli.

Grazie ai partecipanti al concorso e ai volontari dei progetti collaborativi, l’edizione ligure ha raccolto, nelle sue passate edizioni, oltre 12.300 scatti, con la partecipazione di oltre 300 fotografi (nella foto di apertura l’immagine vincitrice dell’anno scorso).

Quest’anno, al centro degli scatti ci saranno ville e palazzi storici, edifici che rappresentano molto più di un semplice patrimonio architettonico. Dalle dimore nobiliari ai palazzi civili, dalle residenze di rappresentanza agli edifici che hanno ospitato istituzioni, questi luoghi raccontano l’evoluzione politica, culturale e sociale della Liguria e dell’Italia. Tra le loro mura si conserva la memoria di epoche diverse, ma anche dei modi di vivere, dei gusti artistici e delle trasformazioni che hanno attraversato il territorio nel corso dei secoli. Documentarli significa contribuire a preservarne la memoria e renderla liberamente accessibile a milioni di persone.

Organizzata in collaborazione con Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e con il patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), l’edizione ligure si inserisce in un impegno nazionale che nel 2026 vedrà attivi ben 11 concorsi locali in tutta Italia.

Il concorso si svolge interamente online, in contemporanea in tutto il mondo, dal 1° al 30 settembre. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: basterà caricare le proprie foto tramite la web-app Aprendo il link si accederà a una mappa immersiva che consente di visualizzare tutti i monumenti protagonisti del concorso sul territorio ligure e nazionale, oltre al numero di foto già presenti su Wikimedia Commons per ogni monumento. L’app si basa sulle mappe libere di OpenStreetMap e rielabora dati di Wikidata e Wikimedia Commons.

La giuria selezionerà 10 immagini vincitrici per il concorso regionale: ai primi tre classificati e alla miglior fotografia legata al tema del concorso andranno i quattro premi principali, una selezione di prodotti gastronomici locali, mentre alle restanti sarà conferita una menzione, con attestato di partecipazione e un gadget ricordo.

Per restare aggiornati su tutte le novità, è possibile seguire le pagine ufficiali Facebook e Instagram del concorso ligure, mentre il regolamento completo è consultabile sul sito di Wikimedia Italia. Tutte le informazioni sul concorso internazionale sono disponibili sul sito.

Che cos’è Wiki Loves Monuments

Promosso dalle comunità di volontari dei progetti Wikimedia, Wiki Loves Monuments rappresenta un’opportunità fondamentale per la diffusione, la promozione e la tutela del patrimonio culturale globale. Dalla sua prima edizione, il concorso ha permesso di documentare milioni di monumenti grazie a oltre 3,6 milioni di immagini caricate da quasi 120.000 partecipanti in tutto il mondo. I numeri più recenti confermano la straordinaria vitalità dell’iniziativa: nel 2025 sono state inviate oltre 233.500 immagini da circa 4.000 fotografi nell’ambito di 56 concorsi nazionali.

Dal 2012 Wikimedia Italia organizza il capitolo italiano del concorso, consolidandolo come uno dei principali strumenti collaborativi per la documentazione digitale del patrimonio culturale del nostro Paese. In questi anni il progetto ha coinvolto oltre 11.000 partecipanti che hanno arricchito Wikimedia Commons con più di 300.000 fotografie. Grazie a Wiki Loves Monuments è oggi possibile consultare e scaricare le immagini di quasi 47.000 monumenti e beni culturali. Complessivamente, le fotografie italiane del concorso hanno superato un miliardo di visualizzazioni sulle pagine di Wikipedia in 81 lingue, contribuendo ogni giorno alla diffusione della conoscenza libera nel mondo.

Negli anni si sono moltiplicati i concorsi locali ed è cresciuto il sostegno delle amministrazioni comunali e dei gruppi di volontari attivi sul territorio. In virtù di questo impegno, i comuni italiani avranno uno spazio dedicato sulla web-app del concorso.